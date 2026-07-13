במשך שנים, הרחק מעיני הציבור, התנהל לכאורה אחד ממבצעי המודיעין החריגים ביותר שיוחסו אי פעם לישראל.

תחקיר מקיף של ה"ניו יורק טיימס", המבוסס על גורמים אמריקניים, ישראליים ואיראניים, טוען כי ישראל ניסתה לגייס את נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדיניג'אד כנכס מודיעיני, ואף תכננה להציבו בראש איראן לאחר הפלת המשטר.

על פי התחקיר, אחת מנקודות המפנה התרחשה בתחילת 2024 בבודפשט. כנס אקדמי בנושא שינויי אקלים שימש, לפי הדיווח, ככיסוי לשורת פגישות חשאיות בין אחמדיניג'אד לבין אנשי מודיעין ישראלים, לאחר שבכיר בממשלת הונגריה פעל להזמנתו באמצעות אוניברסיטת לודוביקה.

מאבטחיו של אחמדיניג'אד, כך נטען, הבחינו כי במהלך הביקור הוא נעלם לפחות פעמיים לפגישות ממושכות. כשנשאל על כך, השיב כי נפגש עם מרצים באוניברסיטה, בעוד שרקטור המוסד האקדמי, גרגלי דלי, אמר לעיתון כי שימש למעשה "איש קש" שאפשר את קיום המפגשים החשאיים.

לפי גורמים אמריקניים לשעבר, ראש המוסד דדי ברנע הגיע בעצמו לבודפשט ונפגש עם אחמדיניג'אד. עוד נטען כי לאחר מכן עודכן ה-CIA שנוצר עמו קשר, וכי במשך השנים מומנו עבורו הוצאות דיור ונסיעות, בעוד אנשי מודיעין ישראלים המשיכו להיפגש עמו מחוץ לאיראן.

התחקיר מתאר גם את השינוי שעבר, לפי הנטען, נשיא איראן לשעבר לאחר שסיים את כהונתו. מי שנחשב במשך שנים לסמל של הקו הנוקשה החל למתן את הרטוריקה שלו, למד אנגלית, אימץ הופעה מערבית יותר, הרבה להיפגש עם אזרחים והציג עצמו כפוליטיקאי מתון יותר.

לדברי מקורביו לשעבר, שאיפתו המרכזית הייתה לשוב לשלטון. אחד מהם טען כי לאחר שנפסל שלוש פעמים מהתמודדות לנשיאות, הגיע למסקנה שלא יוכל לחזור לעמדת הנהגה כל עוד המשטר הנוכחי נותר על כנו, ולכן הציג עצמו כמי שיוכל להוביל את איראן מבפנים אם יתרחש שינוי שלטוני.

אלא שלפי התחקיר, במקביל גם החשד כלפיו הלך וגבר. גורמי ביטחון ישראלים טענו כי עקבו אחר הקרע בינו לבין המנהיג העליון עלי חמינאי, בעוד שלפי מקורות איראניים, זרוע המודיעין של משמרות המהפכה החלה לחשוד בו כבר לפני שנים בעקבות מכתביו הפומביים לנשיא ארצות הברית דאז דונלד טראמפ וליורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן.

שיאו של המבצע, כך נטען, הגיע ב-28 בפברואר. תקיפה אווירית ישראלית פגעה במתחם מגוריו של אחמדיניג'אד, כשהיא מכוונת לעבר מבנה מאבטחיו ורכבו המשוריין, ולאחריה הגיעה למקום מכונית פיג'ו שחורה שחילצה אותו במהירות מהאזור.

גורמים אמריקניים ואיראניים המעורים בפרטי המבצע אמרו כי אנשי מוסד נהגו במכונית והעבירו את אחמדיניג'אד לבית מסתור סודי בתוך איראן. ואולם, לפי אותם גורמים, הוא היה נסער ממבצע החילוץ ונראה מאוכזב מהתוכנית להשיבו לשלטון, ובסופו של דבר עזב את המקום בנסיבות שלא הובהרו.

התחקיר מסתיים בטענה כי כיום מוחזק אחמדיניג'אד במעצר בית בידי זרוע המודיעין של משמרות המהפכה, לאחר שהשלטונות באיראן גילו חלק ניכר ממגעיו עם ישראל. המוסד לא הגיב לפניות העיתון בנושא, ודוברו של אחמדיניג'אד סירב להגיב.