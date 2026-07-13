השר מיקי זוהר פוצץ היום (שני) ריאיון בכאן חדשות ברשת ב' נוכח סירובו להגדיר את טבח 7 באוקטובר "האירוע הקשה ביותר בתולדות מדינת ישראל".

בשיחה עם אסתי פרז בן עמי אמר השר זוהר כי 7 באוקטובר הוא אולי אחד הקשים שחוותה המדינה.

הריאיון נפתח בשאלות על הצבעות חקיקת הקואליציה לפני היציאה לפגרה. השר זוהר הגן על המהלך וטען כי מדובר בפרקטיקה מקובלת של כל הקואליציות. הוא הוסיף כי הממשלה יציבה וצפויה להשלים ארבע שנות כהונה, תוך שהוא מגדיר את הקדנציה כ"מורכבת מאוד" נוכח אירועי 7 באוקטובר.

כאשר השר התבקש להגדיר את 7 באוקטובר כאירוע הקשה ביותר בתולדות המדינה, הוא השיב כי מדובר ב"אחד האירועים הקשים ביותר", אך ציין כי גם מלחמות עבר, כמו מלחמת יום הכיפורים וששת הימים, היו קשות לא פחות.

"למה אתה לא יכול להגיד שזה הדבר הכי קשה שהיה כאן למדינת ישראל?", נשאל השר. "את, חשוב לך להגיד שזה הכי קשה. בסדר, אז את יכולה לומר, אני אין לי בעיה עכשיו לומר שזה הכי קשה, אבל זו לא הנקודה. את מתעסקת בשטויות, סליחה על הביטוי", השיב.

"איך אתה יכול להגיד שאני מתעסקת בשטויות כשמדברים על 7 באוקטובר?", שאלה פרז בן עמי את השר, שענה לה: "את מתעסקת בשטויות אסתי, את מתעסקת בשטויות. עברנו דבר קשה ביותר ב-7. ברור שזה דבר נורא ואיום, מישהו חלילה מזלזל בדבר הזה? חלילה".

לאחר שהתבקש לעבר לשאלה בנושא החקיקה, הודיע השר כי אינו מעוניין להמשיך בשיחה ופוצץ את הריאיון.