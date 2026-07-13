ערך של אחדות היא לא תכנית פעולה לבחירות הקרבות, אבל רוח של אחדות היא הבייס הלאומי המוטבע בנפש העם וצף ועלה בימי המלחמה הנוראית שאנו נתונים בה.

הרוח הזו עדיין מנשבת למרות רוחות המלחמה הפנימית הסוערים לקראת הבחירות, התקווה מפעמת שזו הרוח שתסייע לנו לעבור את ימי הקיץ והבחירות הלוהטים. צודקת נווה דרומי שאחדות היא לא תכנית פעולה פוליטית ומדינית, אבל היא התנאי לכל תכנית כזו באשר היא.

התרסקות הקונצפציות הישנות לנוכח מה שקרה ב-7.10 עם החמאס, בהמשך מה שקורה עם חיזבאללה ולבנון, וכמובן איראן מחייבת תכנית מדינית ובטחונית מותאמת להיקף האיומים על ישראל.

איראן מעל הצפיות עושה לנו את העבודה מול טראמפ וואנס במיזכר ההבנות התמוה, ורסקה לפחות כרגע את מה שבשלו האמריקאים. נתניהו ראוי לציון על כך שזהה בשעתו את הסכנה הגלומה במשטר האיראני הקיצוני ולא הגיוני בעליל, אך כשל ועדיין כושל קשות באי זיהוי "אמא של אמא" של הצונמי הפוקד את העם היהודי, דהיינו קטאר.

אותה אמא של ראש הממשלה של קטאר השייחה מוזא אשר מנהיגה שם הפיכות כרצונה, ומלמדת אותנו ואת המערב כולו מאיפה "משתין "הדג הגדול ולמעשה הלוויתן האסלמי. האסלם הקיצוני בנוי משני ראשים, השיעי בראשות איראן, והסוני בראשות קטאר ועכשו גם תורכיה של ארדואן.

הבעיה היא של המערב כולו, אבל היות והוא עיוור ומשוחד מכף רגל ועד ראש אנחנו מאבדים מכוחנו ויוקרתנו במערב, נדרשת התמודדות מיידית לקרוא בקול גדול שקטאר משחדת את המימשל האמריקאי מטראמפ וויתקוף וקושנר ואת כל המערכות האקדמיות והתרבותיות שמובילות את המערב וללא קטיעת ראש הנחש הקטארי גם מלחמה מול איראן לא תספיק ותכשל.

מול קטאר לא צריך צבא אלא נחישות מנטלית ואיטקטואלית כדי לייבש את מקורות הכסף האסטרונומי שהיא משקיעה נגד ישראל. כאן נדרשת רוח האחדות שלנו כדי לגייס את טובי אנשינו מימין ושמאל ולבנות כלים פוליטיים ומדיניים בלי להסיט את תשומת לבנו ל"שטויות" הרעלים והטרללות שמציפים את השיח הציבורי.

אחדות היא לא תכנית פעולה בפוליטיקה של זהויות וכוחנות פוליטית. כרגע אייזנקוט נוסק בסקרים, ולפי הרוח הציבורית הנושבת בימים אלו הוא יגיע לשיא לפני הבחירות, כי הציבור כרגע מזדהה עם דמות הלמל"מ, שבשפה החברתית מיוחסת למנהיג שהוא לא מועיל ולא מזיק.

סביר שמדובר במצב רוח זמני ואז מן הסתם יתחיל לשקוע, עיתוי הבחירות יקבע היכן הוא יהיה והאם יבחר. אייזנקוט בולט באי בולטותו, ומייצג את הדמות החביבה ונעדרת כריזמה, כל זה עד שיועציו הקרובים, המומחים בעיני עצם ליחסי ציבור ולקימפיינים, שרובם שמאלנים וקפלניסטים ידחפו אותו להתבטאויות כוחניות בעיקר "רק לא ביבי".

כבר ניתן היה לזהות טעות שלהם סביב האמירה הנמוכה שנתניהו מסרב לקדם לאלוף להט"ב, זה סמל הקידמה והנאורות של הפרוגרסיבים הליברלים ,והם לא מבינים שהעבודה הנדרשת מהם היא לא להוריד את דמותו של ביבי, אלא להגביה את דמותו של אייבקוט. ישראל זקוקה למנהיגים גבוהים כדי שיוכלו יחד בכוחות משותפים להתמודד עם הסכנות הבאות עלינו בצרורות.

נראה שהרל"בים עדיין לא למדו לקח שעם העלבות ופגיעות אינסופיות בנתניהו הם לא מתרוממים לשום מקום מעבר לסיפוק רגעי לשנאתם וקנאתם. דווקא נראה שנפש העם שבעה מפוליטיקאים כמו יאיר לפיד בנט וליברמן שמנפחים את הלחיים והחזה ומפציצים ככל יכולתם מסרים כוחנים המנסים להשפיל את היריב ולרומם את עצמם.

בקצוות חוגגים יאיר גולן ובן גביר בהפצצות מילוליות כבדות את השיח הציבורי . סמוטריץ יכול להיאחז בהישגיו יוצאי הדופן בשטח, שליטה פנומנלית בחומר של האוצר בראשו הוא עומד, וכבר עכשיו עובר כמעט קבוע את אחוז החסימה. קצת התאפקות מלשלוף התבטאויות איפולסיביות ופליטות פה בלתי נדרשות ולא מועילות, לא מותאמות לרגישות מצב האומה, יעזרו לו להתאזן.

נתניהו נמצא פחות או יותר בקו הרגיל שלו, מתחיל לתמרן בפעלתנות יתר בחירות לשיטתו, מתנסח היטב ובמיוחד באנגלית, רהוט בטוח בעצמו, לעתים זחוח מדי ולא מדייק עד כדי אמירת חצאי ורבעי אמיתות, אבל עדיין לצערם של הרל"בים מתנשא מעל יריביו לפחות בגובה ראש.

הוא עדיין במקום גבוה אם כי נשחק ונמחץ בין שותפיו הלא מוצלחים בלשון המעטה ואת זה הוא ינסה לתקן עם משוריינים למיניהם ועם חיזוק עם ימין מתון שישתלט על אותם 6-7 מנדטים שיכריעו את הבחירות. כל זה לפי המומחים של הסקרים, שלא רק לא קוראים נכון את הציבור. הם טועים במדגמים, ובעיקר מפספסים את הרובד העמוק יותר של נפש העם.

קיים איזור חופשי גדול של הומלסים פוליטיים, והופעתם של דמויות חדשות ממשפחות השכול והפעילים הקהילתיים והציבוריים אשר צמחו במלחמה האחרונה מבטאות את רוח האחדות בעם. הם מעלים את רמת המועמדים אשר עדיין לא התגבשה למפלגה ימנית מתונה נדרשת. אכן תכנית העבודה הנדרשת היא ימין, אבל מתון מאוזן ניזון מרוח האחדות שהצילה אותנו, ועתידה להתמודד מול קטאר, איראן ושאר אויבנו. נתניהו גם הוא נדרש להתרומם מעל עצמו ולשחרר אותנו מרוחות הפילוג ולהגביר את רוחות האחדות.