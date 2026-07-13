ממשלת בריטניה הודיעה היום (שני) כי היא מכריזה על משמרות המהפכה כארגון טרור. מדובר בהחרפה משמעותית של היחסים והמתיחות הדיפלומטית מול טהרן.

המשרד לענייני פנים בממלכה מסר כי ייאסר מתן תמיכה כלשהי למשמרות המהפכה, המהוות זרוע מרכזית בצבא איראן, וזאת לאחר שנים של מחלוקת פוליטית פנימית סביב הסוגייה.

המהלך הנוכחי שקול להוצאה מלאה מחוץ לחוק, אף שאינו זהה לחלוטין מבחינה משפטית. משמעות המהלך הנוכחי היא שכל הבעת תמיכה או סיוע למשמרות המהפכה ייחשבו מעתה כעבירה פלילית לכל דבר ועניין.

במסגרת ההחלטה, שרים בממשלה הבריטית צפויים להוציא מחוץ לחוק שני גופים נוספים: התנועה האסלאמית של "אנשי הימין" אשר מואשמת בביצוע סדרת תקיפות נגד מטרות יהודיות ברחבי בריטניה, וכן את "גיס המתנדבים של הפדרציה הרוסית", המהווה שלוחה בינלאומית של המודיעין הצבאי הרוסי.

בהצהרה רשמית שפרסם המשרד לענייני פנים נאמר: "לאחר בחינה קפדנית של כל הראיות, שרת הפנים הגיעה למסקנה כי קיים בסיס מספק להאמין באופן סביר שכל אחד מהגופים הללו מעורב בפעילות המהווה איום מצד מעצמה זרה, וכי כל הגדרה כזו היא נחוצה על מנת להגן על ביטחונה ואינטרסים שלה של הממלכה המאוחדת".

לפי הדיווח הרשמי של הממשלה, ההחלטה להוציא את משמרות המהפכה מחוץ לחוק התקבלה בעקבות הצטברות של מספר איומים ישירים על הממלכה. בין היתר, נחשפה מזימה להתנקש בחייהם של שני עיתונאים העובדים ברשת הטלוויזיה "איראן אינטרנשיונל", לצד מתקפות סייבר שונות שכוונו נגד יעדים בריטים.