הדר מילר הקדישה את טור הווידאו השבועי שלה בערוץ 7 למחאת נכי צה"ל וקראה להרחיק את המחלוקות הפוליטיות מהנושא ולקדם כל טיפול אפשרי בהם.

"יש מי שמנסים לעשות על הגב שלהם סיבוב פוליטי וציני - אבל אסור לנו, פשוט אסור לנו, לתת לפוליטיקה להתערב בנושא החשוב הזה", היא מדגישה.

מילר מציינת כי הפצועים הם הלוחמים שהתייצבו מיד כשנקראו למשימה ושילמו מחיר אישי כבד למען ביטחון המדינה. היא תיארה את ההתמודדות היומיומית שלהם עם פציעות פיזיות ונפשיות, את זיכרונות הקרבות ואת המראות הקשים שילוו רבים מהם לאורך חייהם.

עוד אמרה כי החברה הישראלית מחויבת לעמוד לצידם של נכי צה"ל כפי שהם עמדו לצד אזרחי המדינה בשעת הצורך. "הם שמרו עלינו - ועכשיו התור שלנו לדאוג להם. לכל מה שאפשר".

לדבריה, עלות שיקומם של עשרות אלפי פצועי המלחמה תהיה גבוהה ותסתכם במיליארדי שקלים לאורך השנים, אך אין בכך כדי לשנות את החובה המוסרית כלפיהם. "אין שום סיכוי, אין שום תרחיש - שלא נדאג להם. מגיע להם הכול".