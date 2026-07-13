נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אומר כי איראן מפרה כל סיכום איתה באופן סדרתי ועל כן ארה"ב לוקחת לידיה את השליטה במצר הורמוז.

"אנחנו משתלטים על מצר הורמוז, להם אין כלום. אנחנו ננהל אותו", הצהיר טראמפ בראיון לרשת "פוקס ניוז".

הוא הוסיף "ארה"ב תהפוך לשומר המצר. אולי נקרא לזה 'המלאך השומר של המצר'. אנחנו צריכים לקבל פיצוי על כך ומישהו ישלם אותו".

הנשיא הוסיף איום כלפי איראן. "הייתה לנו עסקה. זו הייתה עסקה גמורה, ואז הם הפרו אותה. הם תמיד מפרים אותה. היו לנו 10 עסקאות עם האנשים האלה, אז אנחנו פשוט הולכים להכות בהם חזק מאוד", אמר.

טראמפ גם חשף כי אתמול התקיימה פגישת משא ומתן בת 11 שעות עם הנציגים האיראנים, ומתח ביקורת על הצוות האיראני שלדעתו פועל בחוסר סמכות משום שסיכומים איתו לא מכובדים.