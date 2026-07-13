תיעוד: פלסטיני השתולל בכביש - ונעצר צילום: דוברות המשטרה

במהלך פעילות אכיפה ממוקדת של שוטרי אגף התנועה ולוחמי היס"מ במרחב גלעד זוהתה מכונית שנסעה במהירות של 162 קמ"ש.

הנהג סירב להישמע לאותות השוטרים שסימנו לו לעצור בצד הדרך, פתח בנסיעה פרועה והחל להימלט מהמקום. השוטרים פתחו במרדף ובמקביל נערכו במהירות לחסימת צומת אלמוג. החסימה המהירה הובילה לעצירתו של כלי הרכב.

עם עצירת המכונית ובדיקתה על ידי השוטרים, התברר כי על הרכב הותקנו לוחיות זיהוי מזויפות. נהג הרכב, פלסטיני בן 18 תושב רמאללה, נבדק במסופים ונמצא כי מעולם לא הנפיק רישיון נהיגה. בחיפוש שנערך על גופו ובתוך כלי הרכב, איתרו השוטרים שתי סכינים - אחת בכיסו של החשוד ואחת נוספת ברכב. הצעיר נעצר והועבר לחקירה בתחנת מעלה אדומים.

במסגרת אותו מבצע אכיפה, נתפסו נהגים נוספים שנסעו במהירויות חריגות ביותר באותו ציר אסטרטגי. נהג בן 20, תושב מזרח ירושלים, נתפס כשהוא נוהג במהירות של 154 קמ"ש, ובבדיקה עלה כי הוא מעולם לא הוציא רישיון נהיגה.

זמן קצר לאחר מכן, נמדד נהג חדש, אזרח ישראלי בן 18, כשהוא נוסע במהירות של 192 קמ"ש. שני הנהגים עוכבו וזומנו להמשך הליכים, שימוע ומשפט.

בנוסף, נעצר פלסטיני בן 58 שתועד נוהג במשאית למרות שרשיונו נפסל על ידי בית המשפט; הוא הועבר לחקירת בוחני התנועה ובסיומה נכלא.