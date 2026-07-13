הרב שמואל אליהו

השופטים בבית המשפט העליון פוגעים ביודעין ביכולות של צה"ל להילחם ולנצח, והכל כדי להראות מתקדמים ופרוגרסיביים.

צריך להזכיר לכולנו כי צה"ל נאלץ על ידי שופטי בית המשפט העליון לשלב נשים ביחידות שונות למרות שהוא יודעים במפורש שהשילוב הזה פוגע ביכולות המבצעיות של צה"ל וביכולתו להילחם ולהגן על חיי תושבי מדינת ישראל. בסופו של דבר ההחלטות של השופטים הללו עולות בחיים של לוחמים ובחיים של אזרחים.

אני זוכר כי פעם עליתי לשידור בקול ישראל ואמרתי למראיין שצה"ל מוריד את רף הכשירות של היחידות השונות כשהוא בוחן חיילות. הוא שם ספסל לפני החומה כדי שהחיילות תוכלנה לטפס על החומה. הוא שם מדבקה על החבל כדי שהחיילות לא תצטרכנה לטפס עד ראש החבל כמו החיילים. בסופו של דבר החיילות פחות מוכשרות להילחם מהחיילים.

צה"ל מסכן את החיים של החיילות כשהן נכנסות למלחמה כשהן פחות מוכנות ופחות מוכשרות. מולן לא עומדות חיילות של חמאס או חיזבאללה. מולם עומדים חיילים בכושר - ולא בכושר מופחת. סיכון החיים שלהן למען אג'נדות פרוגרוסיביות הוא פשע מלחמה.

סיכון חיים של אזרחים למען אותם ערכים הוא פשע כלפי מי שמשלמים בכספם ובדמם כדי להחזיק את צה"ל שיכול להגן עלינו מפני האויבים המרים שלנו. הצבא משתמש בכוח שהוא קיבל מאיתנו ולא עושה את כל יכולתו להגן על החיים שלנו.

כבר ראינו כולנו מה קרה לצה"ל בשמחת תורה, כאשר ראש אמ"ן החליט לאמץ את הגישה הכי פרוגרסיבית, ובמקום לטפל בביטחון המדינה והצלת חיי תושביה הוא החליט שהמשימה מספר אחד של צה"ל היא לפתור את משבר האקלים.

אנחנו חייבים להציל את צה"ל מעצמו. להציל את מדינת ישראל משופטים ששמו את עצמם מעל כולנו. הם המחוקקים, הם השופטים והם המוציאים לפועל. דיקטטורה מושלמת בלי שום מרכאות. חייבים להפיל אותם. בשביל זה יש בחירות. בבחירות הקרובות אנחנו מצביעים על החיים שלנו. לא פחות מזה.