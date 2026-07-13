הרבנית דבורה זרביב דביר עמר

הרבנית דבורה זרביב, אשתו של אב"ד ירושלים הרב עמנואל זרביב ואחותו של הפוסק הגדול הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל, שיתפה בשיחה עם ערוץ 7 את תחושותיה בתקופה שבה בנה, הדיין הרב אבי זרביב, לחם ברצועת עזה.

"במלחמה כשהוא היה בגב'אליה וברפיח הייתי קמה באמצע הלילה, מדליקה נר לאחי חכם בן ציון אבא שאול זצ"ל, מדליקה נרות וקוראת תהילים", אמרה הרבנית.

היא הוסיפה, "תמיד התעוררתי בזמן שהוא היה במצוקה, הרגשה של אמא, כל אמא מרגישה איפה שהבן שלה נמצא".

הרבנית זרביב היא גם סבתא-רבתא של אלישיב שלום יהב, נכדה של חברת הכנסת לימור סון הר מלך שהברית שלו התקיימה היום במקום שבו נרצח סבו, שולי הר מלך הי"ד.

בהתייחסה למעמד המיוחד אמרה, "מאוד מרוגשת מהמקום הזה, כתוב שמי שפוסע בארץ ישראל במקום שלא פסע אף פעם מתכפרים עוונתיו, אז יתכפרו העוונות שלי".