שלמה ברוך ירד, רועה צאן מגבעת מעלה תדהר שבגוש עציון, יצא היום (שני) עם עדרו לשטחי המרעה, כשלפתע הבחין בעוף דורס היושב באפיסת כוחות סמוך לצוק סלע ואינו מסוגל לזוז.

ירד תיעד את הציפור ושלח את התמונה לקבוצת חובבי צפרות ביהודה ושומרון. זמן קצר לאחר מכן התברר כי מדובר בעקב חורף מזרחי - עוף דורס מוגן החולף בישראל, שככל הנראה נפגע או חלה והגיע למצב שבו לא היה מסוגל אפילו ללכת על הקרקע.

הרועה אסף את העוף אל הגבעה, השקה אותו במים והזעיק את פקח רשות הטבע והגנים. הפקח הגיע למקום, אסף את הציפור והעביר אותה להמשך טיפול וטרינרי, במטרה להשיבה לטבע לאחר שתתאושש.

לדברי תושבי הגבעה, אין זו הפעם הראשונה שרועי הצאן במקום מצילים בעלי חיים. לפני מספר חודשים איתר רועה נוסף ממעלה תדהר חסידה שרגלה נשברה, אסף אותה למקום מבטחים והזעיק את הגורמים המטפלים.

"בזמן שהאויב מנהל מסעות ציד פרועים של חיות בר ביהודה ושומרון ומרעיל עדרי צאן, אנו פועלים בגבעות לשמירה על הטבע הארצישראלי שזכינו בו", מסרו היום בגבעה.

עוד הוסיפו כי "שוב הוכח עד כמה רועי הצאן הם העיניים שלנו בשטח, ולא רק שמשיבים את הביטחון ומונעים השתלטות ערבית ופעילות עויינת, גם מצליחים לשמור על חיות הבר והטבע כולו".