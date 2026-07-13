נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע היום (שני) כי ארצו משיבה את המצור הימי על איראן, לאחר שלדבריו מיצר הורמוז יישאר פתוח לכלל המדינות - אך לא עבור הסחר הימי של איראן.

"מיצר הורמוז פתוח ויישאר פתוח, עם או בלי איראן", כתב טראמפ. "אנחנו משיבים את המצור האיראני, כך הוא ייקרא משום שהוא עוצר רק את הספינות של איראן או את לקוחותיה מלהיכנס או לצאת. כל שאר המדינות ייהנו משימוש חופשי והוגן במיצר".

טראמפ הוסיף כי ארצות הברית תיקרא מעתה "שומרת מיצר הורמוז" ("The Guardian of the Hormuz Strait"), והודיע כי תגבה תשלום בשיעור של 20% על כלל המטענים שישונעו דרך המיצר, כהחזר על העלויות הכרוכות באבטחת נתיב השיט. לדבריו, יישום המהלך יחל באופן מיידי.

ההכרזה מחזירה בפועל את המצב לפני החתימה על מזכר ההבנות שבו צבא ארצות הברית מונע מספינות ומכלי שיט להיכנס לנמלי איראן או לצאת מהם, בעוד התנועה הימית של יתר המדינות דרך מיצר הורמוז נמשכת ללא שינוי.

מוקדם יותר טראמפ אמר כי איראן מפרה כל סיכום איתה באופן סדרתי ועל כן ארה"ב לוקחת לידיה את השליטה במצר הורמוז. "אנחנו משתלטים על מצר הורמוז, להם אין כלום. אנחנו ננהל אותו", הצהיר בראיון לרשת "פוקס ניוז".

הוא הוסיף "ארה"ב תהפוך לשומר המצר. אולי נקרא לזה 'המלאך השומר של המצר'. אנחנו צריכים לקבל פיצוי על כך ומישהו ישלם אותו".

הוא הוסיף איום כלפי איראן: "הייתה לנו עסקה. זו הייתה עסקה גמורה, ואז הם הפרו אותה. הם תמיד מפרים אותה. היו לנו 10 עסקאות עם האנשים האלה, אז אנחנו פשוט הולכים להכות בהם חזק מאוד".

הוא גם חשף כי אתמול התקיימה פגישת משא ומתן בת 11 שעות עם הנציגים האיראנים, ומתח ביקורת על הצוות האיראני שלדעתו פועל בחוסר סמכות משום שסיכומים איתו לא מכובדים.