ועדת החוקה של הליכוד, בראשות יו"ר מרכז הליכוד והשר חיים כץ ובהשתתפות יו"ר התנועה וראש הממשלה בנימין נתניהו, אישרה היום (שני) ברוב קולות את ההצעה לשינוי שיטת הפריימריז, המחוזות והשריונים. ההצעה תובא להצבעה סופית במרכז הליכוד ביום חמישי.

במהלך הדיון הוצגו מספר הצעות להוראת שעה בנושא שיטת הבחירה לרשימת הליכוד לכנסת. בסופו של דבר אושרה הצעתו של השר חיים כץ, הנתמכת על ידי ראש הממשלה נתניהו, הכוללת שמונה שריונים.

בנוסף אישרה הוועדה הצעה המסמיכה את ראש הממשלה לבצע, במידת הצורך, שינויים במחוזות ובשריונים במקומות 29 עד 33 ברשימה. גם הצעה זו התקבלה ברוב קולות.

על פי הסיכום שאושר, שלושה שריונים ישובצו בעשירייה הראשונה, שלושה נוספים בעשירייה השנייה ואחד בעשירייה השלישית. עוד נקבע כי שרים וחברי כנסת יוכלו להתמודד במסגרת המחוזות והמגזרים.

במהלך הישיבה נרשם עימות בין ראש הממשלה נתניהו לח"כ דוד ביטן. על פי המשתתפים, נתניהו אמר לביטן: "אתה מוזמן להתמודד, נראה כמה מנדטים תביא". בעקבות חילופי הדברים עזב ביטן את הישיבה בכעס.