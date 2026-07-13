כך הותקף בסיס איראני CENTCOM

פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) פרסם היום (שני) תיעוד ראשון מהפעלת אמצעי לחימה חדש בזירה הימית: כשב"מים מתאבדים - כלי שיט בלתי מאוישים המפליגים לעבר מטרתם ומתפוצצים עליה.

על פי הודעת סנטקום, במהלך התקיפה שבוצעה אמש הפעילו הכוחות האמריקניים מספר כשב"מים מתאבדים נגד מתקן תחזוקה ותיקון של צוללות ואוניות בבסיס הצי האיראני בבנדר עבאס, לחופי מיצר הורמוז.

בצבא ארצות הברית ציינו כי שלושה כלי שיט בלתי מאוישים מסוג Corsair פגעו בנמל שבבסיס הימי, וכי מדובר בפעם הראשונה שבה כוחות אמריקניים מפעילים כלי שיט בלתי מאוישים מתאבדים במסגרת פעילות מבצעית.

בסנטקום מסרו כי התקיפה פגעה ביכולתה של איראן להמשיך לבצע תקיפות נגד ספינות מסחריות. לדבריהם, היעד שנבחר היה חלק מהתשתית הימית המשמשת את הצי האיראני, והפגיעה בו נועדה לצמצם את יכולותיו המבצעיות במרחב.