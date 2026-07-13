חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין מרשימת "הרשימה הערבית המאוחדת" (רע"מ) שוללת את הפרשנות לדברי יו"ר המפלגה, מנסור עבאס, שלפיה לאחר הבחירות צפויות פניות לרע"מ הן מהשמאל והן מהימין.

בראיון לאתר החדשות אל-ג'רמק אמרה ח"כ ח'טיב יאסין כי היא בטוחה שהדברים שיוחסו למנסור עבאס לא נאמרו על ידו, וכי אין כל כוונה להצטרף לקואליציה עם הימין. היא הדגישה כי ממשלת הימין בראשות נתניהו, בן גביר וסמוטריץ' היא מקור האסונות שפקדו את החברה הערבית בשנים האחרונות.

יאסין ציינה כי בישראל אין עוד שמאל פוליטי, במיוחד לאחר מתקפת ה-7 באוקטובר, וכי כל המפלגות הן למעשה ימין.

לדבריה, הבחירה של רע"מ הייתה ותמיד תהיה בין הרע לגרוע יותר, ומטרת המפלגה היא להגן על חיי האזרחים הערבים ולספק להם חיים בכבוד - באמצעות השפעה על מקבלי ההחלטות והשגת הישגים בכל דרך אפשרית.

בהתייחסות לקווים האדומים של רע"מ אמרה יאסין: "עקרונותינו הלאומיים והדתיים הם מה שמנחה אותנו. הם הקו האדום בכל עניין."