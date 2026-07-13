אמרו עליהם שהם קהל שקונה כרטיסים ולא מנויים; היו בעלים שפיזרו שלל הבטחות כדי שהם יגיעו בהמוניהם והיו גם כאלה שנלחמו בהם ואיימו עליהם תוך כדי שהם מרחיקים אותם ממשחקים.

היום (שני) הפגינו אוהדי בית"ר את מה שכולם ידעו מזמן - בית"ר זה הקבוצה של המדינה, עם הקהל הכי גדול במדינה.

היה זה כאשר אוהדי בית"ר רכשו את כלל המנויים שהועמדו לרשותם לעונה הקרבה ובאה.

אחרי שנרשמה התלהבות גדולה בימים הראשונים עת נפתחה מכירת המנויים לעונה הבאה של משחקי הקבוצה מהבירה, היום הודיעו בבית"ר כי לא נותרו עוד מנויים למכירה וכי למעט היציע הדרומי באצטדיון הביתי, אצטדיון טדי שבבירה שיישמר בחלקו לאוהדי קבוצת החוץ וחלקו לרוכשי כרטיסים, כל יתר היציעים בטדי יהיו מלאים עד אפס מקום בכל משחק בית.

מלבד התמיכה הבייתית הגדולה שיזכו שחקני בית"ר מאוהדיהם, במועדון הירושלמי יהנו גם מהרווח הכלכלי שבדבר כאשר ההערכות הן כי ההכנסות ממכירת המנויים צפויה להגיע ל-40 מיליון שקלים.

למעשה, עבור בית"ר מדובר בשבירת שיא כל הזמנים של רכישת מנויים, כאשר השיא הקודם גם הוא הושג תחת הבעלות של ברק אברמוב כשבעונה שעברה רכשו האוהדים הבית"רים 15,000 מנויים.

וכך, למרות שתחל את העונה מחוץ לבית, כשתארח את משחקיה הביתיים באצטדיון בלומפילד שבתל אביב בשל אירועי המכביה והשיפוצים בטדי, כלל משחקיה הביתיים של בית"ר יהיו מלאים מפה לפה. בדרך לעונה היסטורית?