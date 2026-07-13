המועצה האזורית שומרון הפכה היום (שני) למועצה האזורית הראשונה בישראל שחותמת על הסכם גג.

במעמד ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הבינוי והשיכון חיים כץ, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', מנהל רשות מקרקעי ישראל יהודה אליהו, ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, החברה הכלכלית 'שח"ק' וחברת הניהול 'דנגידו', נחתם הסכם הגג הראשון מסוגו עם מועצה אזורית בישראל - מהלך אסטרטגי רחב היקף, שעתיד לחזק את ההתיישבות ולהאיץ את פיתוח האזור בשנים הקרובות.

במסגרת ההסכם, שגובש בין המועצה האזורית שומרון, ממשלת ישראל ורשות מקרקעי ישראל, יוקמו כ-12 אלף יחידות דיור חדשות במספר יישובים ברחבי המועצה. לצד הבנייה למגורים יפותחו אלפי מטרים רבועים של שטחי תעסוקה, מסחר ותעשייה.

היקף ההשקעה הכולל בתשתיות עומד על יותר משמונה מיליארד שקלים. ההסכם כולל כ-1.5 מיליארד שקלים לתשתיות-על וכשבעה מיליארד שקלים לתשתיות צמודות, מוסדות ציבור ופרויקטים של "ישן מול חדש", שנועדו לחזק את היישובים הקיימים לצד הפיתוח החדש.

במסגרת התוכנית יוקמו וישודרגו כבישים, צמתים וכיכרות, יוטמעו פתרונות ניקוז ויפותחו שטחים פתוחים ומרחבים ציבוריים. ההסכם מרחיב לראשונה את מודל הסכמי הגג גם למועצה אזורית ולמרחב כפרי.

השר כץ אמר: "זהו צעד ענק להתיישבות היהודית בשומרון וביטוי מעשי למחויבותנו לבנות, לפתח ולחזק אותה, תוך הפיכת המרחב הכפרי לתנופת בניה אסטרטגית. הסכם הגג שגיבשנו הוא המשך ישיר למדיניות שאני מוביל להסרת חסמים ומתן כלים ממשייים לצמיחה דמוגרפית לצד שיפור איכות החיים של התושבים. נמשיך לפעול לקידום וחתימה על הסכמים נוספים ליישוב ובניין ארץ אבותינו".

סמוטריץ' מסר: "החתימה ההיסטורית על הסכם הגג לשומרון הוא צעד משמעותי נוסף במהפכת ההתיישבות שאנחנו מובילים ביהודה ושומרון. זהו צעד משמעותי שמגיע יחד עם שורה של צעדים רבים נוספים לביצור וביסוס ההתיישבות, כאשר המהלכים כוללים הסדרת והקמת למעלה מ100 יישובים חדשים, 160 חוות, סלילת כבישים ועוד. ממשלת איזנקוט רוצה לפנות את היישובים ולהקים מדינה פלסטינית - לא ניתן לזה לקרות".

יהודה אליהו הוסיף: "הסכם הגג עם המועצה האזורית שומרון הוא מהלך תקדימי שמרחיב את הכלי של הסכמי הגג גם למועצות האזוריות. רשות מקרקעי ישראל פועלת להגדלת היצע הדיור בכל רחבי הארץ, תוך השקעה נרחבת בתשתיות ובפיתוח מרחבי איכותי. ההסכם מבטיח ודאות תכנונית ותקציבית, ויאפשר קידום מהיר של אלפי יחידות דיור לצד יצירת סביבת מגורים מתקדמת, מחוברת ומאוזנת. נמשיך בע"ה לפתח את כל חבלי ארץ ישראל תוך מתן דגש על הפריפריה, הנגב, הגליל ויו"ש".

יוסי דגן בירך 'שהחיינו' ואמר: "אנחנו בונים מחדש 18 יישובים בצפון השומרון. במקום 4 שנעקרו. ההסכם הזה הכולל השקעה של 8.5 מיליארד שח, הוא הראשון מסוגו במועצות האזוריות בארץ. זהו זינוק אדיר ליישובים הוותיקים בשומרון, כשהכל מתכנס למטרת העל שלנו: מיליון תושבים בשומרון. אנחנו מתחייבים להשתמש בכלים האדירים האלה ולהביא את מיליון התושבים ליהודה ושומרון. זה העתיד של מדינת ישראל, ערכית וביטחונית".

במועצה מסרו כי את התהליך המורכב להשגת ההסכם הוביל דגן יחד עם מנהל אגף בכיר ברמ"י מאיר שטראובר, מנכ"ל רמ"י יהודה אליהו ונציגי משרד האוצר. את הפן המקצועי והביצועי בשטח הוביל גד דיעי, מנכ"ל חברת 'שח"ק' המבצעת את העבודה עבור המועצה, יחד עם עו"ד אייל בוקובזה שליווה משפטית את התהליך מטעם החברה, ומנכ"ל חברת ניהול הפרויקטים 'דנגידו' יוסי דרדיגר.