הרמטכ"ל אייל זמיר צילום: Flash90

בצה"ל הוכרע היום (שני) דיון שיבוצים משמעותי בדרג תתי-האלופים, שבמסגרתו נקבעו שורת מינויים בכירים ובהם מפקדי אוגדות, ראשי מטות וקציני חיל ראשיים. במסגרת ההחלטות נקבע כי אל"ם אייל כהן, מח"ט כפיר ומפקד שייטת 13 לשעבר, ימונה למפקד אוגדה 146. אל"ם עדי גנון, מח"ט גולני לשעבר, ימונה למפקד אוגדת ההכשרות החדשה (אוגדה 38) ויועלה לדרגת תת-אלוף. תא"ל בני אהרון, לשעבר מח"ט 401 ומפקד אוגדה 146, ימונה למפקד אוגדה 36. תא"ל אורן שמחה, המפקד כיום על האוגדה המזרחית ולשעבר מח"ט הנח"ל, ימונה למפקד אוגדה 162. אל"ם ניסים חזן, מח"ט 460 וסגן מפקד אוגדה 91, ימונה למפקד האוגדה המזרחית (אוגדה 96) ויועלה לדרגת תת-אלוף. עוד נקבע כי אל"ם רועי צוויג, מח"ט הצנחנים ולשעבר מח"ט שומרון, ימונה לקצין חיל הרגלים והצנחנים הראשי. תא"ל עומר כהן, קצין חיל הרגלים והצנחנים הראשי ולשעבר מח"ט הקומנדו, ימונה למפקד אוגדה 91 בגבול לבנון. בנוסף, תא"ל אורי דאובה, ראש מטה פיקוד הצפון ומח"ט 300 לשעבר, ימונה למפקד אוגדה 80. תא"ל יהודה ואך ימונה לראש חטיבת התורה, ההערכה וההדרכה, ואל"ם אריק מויאל ימונה לראש מטה פיקוד הצפון. בשלב זה טרם הוכרע מינויו של מפקד אוגדת יהודה ושומרון הבא.