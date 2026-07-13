דברי סוכות בדיון ללא קרדיט

עשרות שרים וחברי כנסת השתתפו היום (שני) בכנס "חוזרים הביתה - תפיסת השטחים הפתוחים ביהודה ושומרון", שנערך בכנסת ביוזמת חברי הכנסת צבי סוכות ואביחי בוארון ופורום "הביתה", וקראו לביטול רשמי של הסכמי אוסלו כחלק מהמאבק נגד הקמת מדינה פלסטינית.

במהלך הכנס הוצגו נתונים על השינויים בשטח מאז חתימת הסכמי אוסלו, לצד דיונים שעסקו בחיזוק ההתיישבות, בשמירת השטחים הפתוחים ובצעדים שלדברי המשתתפים נדרשים כדי לחזק את האחיזה הישראלית ביהודה ושומרון.

ח"כ סוכות התייחס לדברי יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן, שלפיהם הממשלה הבאה תפנה יישובים ביהודה ושומרון, ואמר: "הכול מונח פה על כף המאזניים. זה או שאנחנו תופסים את שטחי A ו-B, או שהם מפנים את כל שטחי C".

סוכות קרא לבטל את הסכמי אוסלו ואמר: "אנחנו גמרנו להיות פראיירים, אבו מאזן הכריז פעם אחרי פעם שהסכמי אוסלו מבוטלים, אין דבר כזה בעולם שצד אחד אומר שיש הסכם וצד שני אומר שזה מבוטל".

הוא אף פנה לצעירים ביהודה ושומרון ואמר: "אני קורא לנוער ביהודה ושומרון לנצל את הקיץ הקרוב זה הזמן לעלות על הקרקע בשטחי A ו-B, אנחנו כחברי כנסת ניתן את כל הגיבוי שצריך".

ח"כ בוארון אמר כי בכוונתו לקדם מהלך רשמי לביטול ההסכמים: "אנחנו נפעל מלמעלה ונעשה הכל כדי לבטל רשמית את הסכמי אוסלו, קורא לצעירים הגיבורים בחוות, תמשיכו לפעול בשטח כדי להביא ביטחון בתפיסת השטח ולממש את הריבונות כדי להביא ביטחון לעם ישראל בכל שטחי ארץ ישראל".

מארגני הכנס, אליאב ליבי ויהושע שרמן מפורום "הביתה", טענו כי הסכמי אוסלו הפכו ל"מחדל היסטורי" וקראו להפסיק את ההבחנה בין שטחי A, B ו-C.

לדבריהם, "הסכמי אוסלו הם מחדל היסטורי שכבל את ידיה של מדינת ישראל במשך שלושה עשורים, בזמן שהאויב מנצל אותם באין מפריע כדי לקבוע עובדות בשטח. הגיע הזמן להפסיק להתגונן ולעבור למתקפה. הצעד הקריטי והמתבקש ביותר כעת הוא ביטול רשמי ומוחלט של הסכמי אוסלו כאן במשכן הכנסת".

"מדינת ישראל חייבת להפסיק ולהבדיל בין שטחי A B או C ולבנות בצורה נרחבת בשטחים הפתוחים במתחמי A וB. במקום בו תעבור המחרשה היהודית - שם ייקבע הגבול. רק נוכחות יהודית חזקה, התיישבות מסיבית ותפיסת השטחים הפתוחים הללו יבלמו הלכה למעשה את הקמתה של מדינת טרור פלסטינית בלב הארץ ויבטיחו את ביטחון אזרחי ישראל. זה אנחנו על הגבעות הללו ששולטות על ראש העין, עפולה, כפר סבא, רעננה ונתניה - או הנוחבות".