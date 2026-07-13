במפלגת "ביחד" בראשות נפתלי בנט נערכים להגביר את קצב הקמפיין בשבועות הקרובים במטרה לשפר את מצבה בסקרים לקראת הבחירות.

על רקע ההיחלשות בסקרים, בכיר במפלגה אמר בשיחה סגורה כי אם המפלגה תרד לכ-13-14 מנדטים, גדי איזנקוט יהיה ראש הגוש. כך דווח באתר וואלה.

לדבריו, כל עוד "ביחד" נמצאת מעל לרף זה, ההתמודדות על הנהגת הגוש ועל ראשות הממשלה נותרת פתוחה. עם זאת, מתחת לרף האמור איזנקוט צפוי להפוך למועמד המוביל של מחנה האופוזיציה.

המפלגה הכחישה את הדברים שיוחסו לבכיר ומסרה כי מדובר ב"פרסום שקרי המבוסס על מקורות מומצאים".