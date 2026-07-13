הפרקליטות ערערה על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב לשחרר את חיים רוטר למעצר בית באיזוק אלקטרוני. כך פורסם הערב (שני) בכאן חדשות.

רוטר, לשעבר יו"ר עמותת "השומרים" בבני ברק, נאשם בעבירות מין, ובהן אונס ומעשים מגונים בקטינים. אתמול קבע בית המשפט כי ישוחרר למעצר בית באיזוק אלקטרוני בעיר צפת, לאחר שנפגעי העבירה בתיק סיימו להעיד בפניו.

עם זאת, בעקבות הערר שהגישה הפרקליטות, עיכב בית המשפט את ביצוע ההחלטה עד מחר בשעה 10:00. בפרקליטות טוענים כי קיימים, בין היתר, קשיים ביכולתה של המשפחה שאצלה אמור רוטר לשהות לפקח עליו במסגרת מעצר הבית.

על פי כתב האישום, שהוגש לפני כשנה, רוטר ניצל במשך שנים את מעמדו כיו"ר "השומרים", תפקיד שבו כיהן במשך כ-15 שנה, כדי לבצע עבירות מין במתלוננים בין השנים 2009 ל-2024.

בכתב האישום נטען כי במסגרת תפקידו ניהל רוטר את כלל פעילות העמותה, גייס מתנדבים, סייר ברחובות בני ברק וקיים קשר רציף עם תחנת המשטרה בעיר.

הפרקליטות טוענת כי בזכות פעילותו הפך לדמות ציבורית מוכרת, צבר כוח והשפעה בקרב הציבור המקומי, וניצל את מעמדו כדי לבצע את העבירות המיוחסות לו.

בחודש שעבר הוגשה נגד רוטר תלונה נוספת על ידי גבר שטען כי נפגע ממנו כשהיה בן 17.