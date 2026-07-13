פרשן 14 יעקב ברדוגו תקף בפתח תוכניתו את הרמטכ"ל אייל זמיר והאשים אותו כי הוא חורג מתפקידו.

"אייל זמיר, התבלבלת. אתה לא מנהיג המדינה. נגמר האירוע הזה שבו הרמטכ"לים ניהלו את מדינת ישראל", אמר בפתח תוכניתו בגלי ישראל.

ברדוגו הוסיף כי כבר מתחילת הדרך סבר שמינויו של זמיר היה שגוי. לדבריו, "אייל זמיר כבר עכשיו בדרך לפוליטיקה. מהדקה הראשונה חשבתי שנעשתה טעות גדולה במינויו".

ברדוגו המשיך וטען כי זמיר אינו מבין את מעמדו וכי הוא יוצא נגד הציבור והגוף שמינה אותו. עוד אמר, "הוא לא קולט את מעמדו ויוצא נגד העם. כשאני רואה אותו תוקף את הגוף שמינה אותו, אני תוהה אם הוא חושש ממשהו. זו לא סמכותו".

בהמשך תהה ברדוגו אם ביקורת מצד קצינים על החלטות הרמטכ"ל הייתה מתקבלת באופן דומה. לדבריו, "האם נשמע סביר שקצינים או אלופים יבקרו את החלטותיו? יש היררכיה ויש סדר. אייל זמיר מסתיר משהו. לא בכדי הוא מחריף את הטון".