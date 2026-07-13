עימות חריף התפתח היום (שני) במהלך ישיבת ועדת החוקה של הליכוד בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לח"כ דוד ביטן.

חילופי הדברים הסתיימו בכך שביטן עזב את הדיון, לאחר עימות פומבי בין השניים.

על פי הפרסום ב"חדשות 13", במהלך הישיבה מתח ביטן ביקורת על המהלכים שנידונו, ונתניהו השיב לו, "דוד, לך תיבחר, תהיה ראש ממשלה, תראה כמה מנדטים תביא. אבל אני ראש הממשלה. מספיק עם ההערות שלך".

ביטן השיב, "תתבייש לך. תמכתי בך כל הדרך עוד כשהיית באו"ם", ולאחר מכן יצא מהאולם.

העימות התרחש במהלך דיון שבו אישרה ועדת החוקה של הליכוד את הצעת יו"ר מרכז המפלגה, השר חיים כץ, להעניק לנתניהו שמונה שריונים ברשימת הליכוד לכנסת.

על פי הסיכום שאושר, שלושה שריונים ישובצו בעשירייה הראשונה, שלושה נוספים בעשירייה השנייה ואחד בעשירייה השלישית. עוד נקבע כי שרים וחברי כנסת יוכלו להתמודד במסגרת המחוזות והמגזרים.

בנוסף אישרה הוועדה הצעה המסמיכה את ראש הממשלה לבצע, במידת הצורך, שינויים במחוזות ובשריונים במקומות 29 עד 33 ברשימה. גם הצעה זו התקבלה ברוב קולות.

בנוסף אושר כי הבחירות המקדימות במפלגה יידחו ל-17 באוגוסט, לאחר מגעים שנמשכו כשבוע בין נתניהו לכץ.