פאנליסט תוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14, יותם זמרי, התייחס היום (שני) לסערה שהתעוררה בעקבות הופעתו בתוכנית ששודרה אמש, והכחיש את הטענות כי היה תחת השפעת סמים במהלך השידור.

הסערה החלה לאחר שבמהלך הדיון סירב זמרי לגנות את אירועי האלימות שבהם אלמונים השליכו לבנים לעבר דלתות הכניסה של אולפני חדשות 12 ומערכת עיתון "הארץ".

במהלך העימות עם אבישי בן חיים, שקרא לגנות כל אלימות נגד כלי תקשורת, השיב זמרי אין בכוונתו "לשחק את המשחק של הגינוי והרכנת הראש".

בהמשך הופנתה ברשתות החברתיות תשומת הלב גם למראהו ולהתנהלותו במהלך השידור. גולשים טענו כי נראה לא במיטבו, וחלקם אף העלו השערות כי היה תחת השפעת סמים.

בסרטון שפרסם היום דחה זמרי את הטענות. "בא בן אדם מרגיש לא טוב. לא רק מרגיש לא טוב, גם לפני התוכנית דפק שינה בחנייה רבע שעה לפני השידור. רץ לאיפור, מתלבש. גם קצת חולה, גם קצת לא מרגיש טוב, אבל כבר היה מאוחר לבטל", אמר.

לדבריו, "באתי לתוכנית, אמרתי כמה דברים, רוב הזמן הייתי מרוח על השולחן". הוא סיפר כי למחרת ישן שעות ארוכות, וכשהתעורר גילה "ערימת כתבות" שלפיהן עלה "פצוץ" לשידור.

"דלוק? אז קודם כל תודה על האמון, תודה על הפרגון, אבל לא", אמר, והוסיף: "חשבתי לקחת חופש היום ולתת לזה לעבור, אבל הדלקתם אותי אז אני אגיע".