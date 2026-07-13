מינויו של שגריר ישראל בסינגפור, אלי ורד חזן, לתפקיד היו"ר העולמי הבא של קרן היסוד אושר, בכפוף להשלמת האישורים הפורמליים הנדרשים בקרן ובהסתדרות הציונית העולמית.

חזן יחליף בתפקיד את סאם גרונדוורג, לשעבר הקונסול הכללי של ישראל בלוס אנג'לס, שהוביל את קרן היסוד במשך שמונה השנים האחרונות.

במהלך הקריירה הציבורית שלו מילא חזן שורה של תפקידים בכירים, בהם שגריר ישראל בסינגפור, יועץ בדרגים הבכירים של ממשלות ישראל וסגן נשיא לדיפלומטיה ציבורית במכון ירושלים לצדק.

עם השלמת האישורים הנדרשים צפוי חזן להיכנס לתפקיד ולעמוד בראש פעילותה העולמית של קרן היסוד, מהגופים המרכזיים הפועלים לחיזוק הקשר בין ישראל לקהילות היהודיות בעולם.