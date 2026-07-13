משבר חריף מאיים על פתיחת העונה החדשה של "משחקי השף". לפי פרסום ב-ynet, חילוקי דעות סביב הרכב צוות השופטים החדש עלולים להביא לדחיית הצילומים, שאמורים להתחיל בסוף החודש.

המשבר התפתח בעקבות ההחלטה להחליף את השף מושיק רוט ולצרף במקומו את השף יונתן רושפלד. על פי הדיווח, המהלך יצר מתיחות חריפה בשולחן השופטים והוביל למשבר פנימי בהפקה.

אסף גרניט, השופט הוותיק בתוכנית, הביע את התנגדותו למהלך ואף קיים שיחות ישירות עם הבעלים המיועד של רשת, אסף רפפורט, שהיה מעורב בקבלת ההחלטות.

למרות הסתייגויותיו של גרניט, רפפורט המשיך בקידום צירופו של רושפלד, שהשתתף בעבר ב"מאסטר שף" ועזב את התוכנית לאחר מערכת יחסים עכורה על סט הצילומים.

לפי הדיווח, במהלך יום הכנה שנערך לקראת פתיחת הצילומים, בהשתתפות יונתן רושפלד, גיא גמזו, מירי בוהדנה ועורכת התוכנית, התחזקה ההבנה כי המשבר עמוק מההערכות הראשוניות.

גורם המעורה בפרטים אמר כי "הייתה אווירה קשוחה ביום הזה. הדברים לא יכולים להמשיך ככה. יש התנגדות גדולה מדי למהלכים החדשים". לדבריו, המשבר שנוצר סביב שולחן השופטים עלול להביא לדחיית צילומי העונה.