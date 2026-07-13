לקראת דיון שהיה אמור להתקיים בוועדת השרים לענייני השב"כ ונדחה בינתיים, פעלה אשת ראש הממשלה, שרה נתניהו, מול גורמי המקצוע במטה לביטחון לאומי ובשירות הביטחון הכללי כדי שיגישו חוות דעת התומכת בהרחבת האבטחה עליה ועל בניה, יאיר ואבנר, לחמש שנים, כך לפי הדיווח בחדשות 12.

לפי הדיווח, נתניהו ביקשה שההחלטה תתקבל כבר כעת, ללא קשר לתוצאות הבחירות. לטענתה, אם שרי ביטחון זכאים לאבטחה למשך חמש שנים לאחר סיום תפקידם, גם לה ולבניה מגיעה אבטחה בשל רמת האיומים הנשקפת להם.

עוד דווח כי במשך שבועות התנגדו גורמים במטה לביטחון לאומי למתן חוות דעת ברוח זו. לפי שני מקורות הבקיאים בפרטים, אף שקיימים כיום איומים, במיוחד על רקע המלחמה מול איראן, קביעה מראש של אבטחה לחמש שנים אינה מידתית ואינה מבוססת.

לפי הדיווח, גם בשב"כ טרם הועברה חוות הדעת לוועדה. על פי ההערכה, עמדת השירות תהיה שאין לקבוע מסגרת זמן של חמש שנים, אלא להעניק אבטחה כל עוד רמת האיום מצדיקה זאת, ללא הגבלת זמן מראש.

בשב"כ סירבו להתייחס לדיווח. במטה לביטחון לאומי נמסר כי "המל"ל לא נוהג לפרט אודות דיונים מסווגים שהוא מקיים ולכן אין בכוונתנו להתייחס למתואר בדיווח". מלשכת ראש הממשלה נמסר בתגובה כי "הידיעה איננה נכונה".