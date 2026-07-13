מליאת הכנסת אישרה הערב (שני) בקריאה שנייה ושלישית את חוק יסוד: לימוד תורה, ברוב של 63 חברי כנסת מול 52 מתנגדים.

מדובר באחד מחוקי הדגל של הסיעות החרדיות, שאושר במסגרת ההבנות שהושגו בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לשותפותיו לקואליציה לקראת פיזור הכנסת.

החוק עבר לאחר שהוכנסו בו שינויים לעומת הנוסח המקורי. במסגרת הפשרה הוסר הסעיף שביקש לקבוע כי מטרת החוק היא ליצור איזון בין לימוד התורה לבין ערכי יסוד אחרים במדינה, ובנוסח הסופי נותרה ההכרזה שלפיה לימוד התורה הוא ערך יסוד במדינת ישראל.

אישור החוק הוא חלק מההסכמות בין הקואליציה לסיעות החרדיות, שלפיהן יקודמו תחילה חוק יסוד לימוד תורה וחוק העריקים, ובהמשך גם הצעות חוק נוספות ובהן שינוי מעמד היועץ המשפטי לממשלה והרפורמה בשוק התקשורת.

למרות צמצום נוסח החוק, בייעוץ המשפטי לממשלה הזהירו כי משמעותו המשפטית כמעט שלא השתנתה. המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד אביטל סומפולינסקי, אמרה במהלך הדיונים כי גם בנוסח המצומצם החוק עשוי להעניק לבתי המשפט כלי פרשני חדש שלא עמד לרשותם עד כה.

דקות ספורות לאחר אישור החוק, התנועה לאיכות השלטון הגישה עתירה לבג"ץ. בעתירה נטען כי החוק נועד לעגן בחוק יסוד פטורים מגיוס ולפגוע בעקרון השוויון בנטל. התנועה הודיעה כי תפעל לביטול החוק ולאכיפה שוויונית של חוק שירות ביטחון.

יוזם החוק, יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני, מסר: "היום נעשה צעד היסטורי במדינת ישראל. במשך אלפי שנים לימוד התורה היה הכוח ששמר על העם היהודי בכל תפוצותיו ובכל הדורות. מעתה קבעה גם מדינת ישראל, בחוק יסוד, כי לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. קם הדבר ונהיה. מדינת היהודים שבה ומתחברת לערכי הנצח שעליהם נבנה העם היהודי מדור לדור. חוק היסוד הזה יהיה למצפן הערכי של המדינה, ויבטא את ההכרה כי לימוד התורה אינה רק מורשת העבר, אלא היסוד שעליו נשענים ההווה והעתיד של העם היהודי בארצו".

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, מסר: "קואליציית ההשתמטות מבצעת מכירת חיסול של המדינה ושל הערכים הבסיסיים ביותר של החברה הישראלית. זה לא חוק יסוד לימוד תורה, זה חוק שבוגד בחיילי צה"ל, פוגע בלוחמים, במילואימניקים ובביטחון המדינה. בממשלה הבאה נבטל את החוק הזה, נחזק את צה"ל ונדאג למשרתים ולא למשתמטים".

​ח"כ מאיר פרוש הגיב: "מליאת הכנסת אישרה היום את המובן מאליו - לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. ​רוב חברי הכנסת הצביעו בעד המסר המתבקש: אנחנו בעד לימוד התורה בארץ ישראל. ​מדובר ביישום חשוב של ההסכם הקואליציוני שבין יהדות התורה לליכוד, ובאמירה ברורה מצד נציגי רוב העם נגד מערכת המשפט, המנהלת רדיפה חמורה כלפי לומדי התורה. ​52 חברי כנסת הצביעו היום נגד התורה הקדושה. אוי לה לאותה בושה".

יו"ר ש"ס אריה דרעי הגיב: "משה אמת ותורתו אמת. היום רשמנו פרק היסטורי במדינת ישראל. לראשונה, מדינת היהודים מכירה בערכה העליון של התורה הקדושה ובמעמדם של לומדיה. התורה היא הבסיס לזהותו של העם היהודי. היא ששמרה עלינו במשך אלפי שנים בגלות, היא שהפיחה את הכמיהה לשוב לארץ ישראל ולהקים בה מדינה יהודית עצמאית, והיא שמעניקה משמעות לקיומנו כאן גם היום. זהו ניצחון לעולם התורה ותשובה ברורה ליועמ"שית המודחת ולכל מי שניסה לרדוף ולהשפיל את בני הישיבות. לא תצליחו לשבור את הרוח היהודית! התורה הקדושה תנצח".