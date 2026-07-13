אפליקציית הניווט Waze משיקה שני פיצ'רים חדשים למשתמשים בישראל ובעולם, שנועדו להפוך את חוויית הנהיגה לאישית ונוחה יותר.

העדכון כולל ניווט מותאם אישית ומצב חדש בשם "פחות דיבורים", שמפחית את מספר ההנחיות הקוליות במהלך הנסיעה.

החידוש הראשון מאפשר לאפליקציה ללמוד את הרגלי הנהיגה של כל משתמש ולהציע מסלולים המתאימים להעדפותיו. במקום להסתמך רק על עומסי התנועה או המסלול המהיר ביותר, Waze תתחשב גם בדפוסי הנהיגה האישיים, למשל העדפה לכבישים מהירים או דווקא לדרכים מקומיות.

המערכת משלבת את היסטוריית הנסיעות של המשתמש עם יכולות הניתוח המקומיות של Waze, המזהות את מאפייני התנועה בכל אזור. עם זאת, המשתמשים יוכלו לבחור בכל נסיעה מסלול אחר או לבטל לחלוטין את אפשרות ההתאמה האישית דרך הגדרות האפליקציה.

נהיגה שקטה יותר צילום: Waze

הפיצ'ר השני, "פחות דיבורים", מיועד לנהגים שמעדיפים נסיעה שקטה יותר. במצב זה מצטמצם מספר ההודעות הקוליות והן הופכות קצרות וממוקדות יותר, כדי לאפשר האזנה רציפה למוזיקה, לפודקאסטים או לשיחות במהלך הנהיגה.

לצד זאת, ב-Waze מדגישים כי כל התרעות הבטיחות החשובות ימשיכו להישמע, ובהן התרעות על סכנות בדרך, פניות קרובות, החלפות נתיב והודעות קריטיות נוספות.

שני הפיצ'רים יחלו להגיע בימים הקרובים למשתמשי Waze בישראל ובעולם במכשירי Android ו-iOS.

מנכ"ל Waze, גיא ברקוביץ', אמר כי "לכל נהג יש העדפות שונות, החל מבחירת המסלול ועד לאופן שבו הוא רוצה לקבל הנחיות במהלך הנסיעה. הפיצ'רים החדשים מאפשרים לנו להציע חוויית ניווט אישית יותר, שמותאמת להרגלי הנהיגה של כל משתמש, אנחנו הופכים את חווית הנהיגה היומיומית לחכמה, פשוטה ואישית יותר, וזאת מבלי להתפשר על המידע החיוני לנהיגה בטוחה".