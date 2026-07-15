אהוד אולמרט, ראש הממשלה לשעבר, תקף בחריפות את ממשלת ישראל וטען כי ראש הממשלה בנימין נתניהו הכריז מלחמה על מדינת ישראל, על עמה ועל הערכים הבסיסיים שאפיינו את המדינה מאז הקמתה ואת תדמיתה בקהילה הבינלאומית.

בראיון לפירס מורגן אמר אולמרט כי הביקורת הבינלאומית החריפה נגד ישראל, אף במדינות ידידותיות, נובעת בעיקר מה"אופי הפשיסטי, השוביניסטי והקיצוני בסגנון האייתוללה של החלק המרכזי בממשלה, בהסכמה מלאה ובהשראתו הישירה של ראש הממשלה".

לדברי אולמרט, הסיבה העיקרית לגל השנאה נגד ישראל בשנים האחרונות היא התנהלותה של ממשלת ישראל. הוא התייחס במיוחד לדבריו של השר איתמר בן גביר, שלפיהם "דינו של כל איש חמאס הוא מוות" וכי "כל מי שנמצא בעזה הוא חמאס", ואמר כי דברים אלה מתפרשים כקריאה גלויה לרצח עם.

אולמרט הוסיף כי המתנחלים בגדה המערבית, כלשונו, מבצעים פעולות בלתי נסבלות ובלתי נסלחות, בעוד המשטרה והצבא אינם עוצרים אותם, ובמקרים רבים אף תומכים בהם באופן פעיל - כל זאת תחת חסותה ואחריותה הישירה של ממשלת ישראל.

"אז מה אתם רוצים שאנשים מחוץ לישראל יחשבו?" שאל אולמרט. "אני לא יכול לסבול את זה, ואני ישראלי שחי כאן".