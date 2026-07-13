חשיפה שפורסמה הערב (שני) מעלה כי מאות אלפי שקלים מתקציב המדינה הועברו לעמותה שלפי הדיווח משמשת גם כצינור מימון לארגון "צבע שחור", העומד בחזית המחאות נגד גיוס חרדים ונגד מעצר עריקים.

על פי הפרסום בכאן חדשות, ארגון "צבע שחור" הוא מהגורמים המרכזיים שמארגנים את ההפגנות והחסימות בכל פעם שמתבצע מעצר של עריק מהפלג הירושלמי, ומצליח לגייס בתוך זמן קצר אלפי מפגינים למחאות ברחבי הארץ.

במרכז החשיפה ניצבת עמותת "דרך חוכמה", שמטרותיה הרשמיות הן לימוד תורה וסיוע לנזקקים. אלא שלפי הדיווח, מי שמבקש לתרום לארגון "נותנים גב" - גוף המזוהה עם מאבקי הפלג הירושלמי נגד הגיוס - מופנה לבצע את התרומה באמצעות אותה עמותה.

על פי הנתונים שהוצגו, בשנת 2024 קיבלה העמותה תמיכה ממשלתית בסך 796 אלף שקלים. בנוסף, היא מחזיקה באישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, המאפשר לתורמים לקבל זיכוי במס בגין תרומותיהם.

בדיווח צוין עוד כי לפי נתוני הארגון עצמו, רק במהלך השבוע האחרון גויסו באמצעות המערך יותר משלושה מיליון שקלים.

בארגון "נותנים גב" מסרו בתגובה כי "כלל פעילויות הארגון הינן במסגרת החוק וחוסות תחת חופש הביטוי, ומבוקרות באופן שוטף על ידי משפטנים ועורכי דין. יצוין כי היועצת המשפטית לממשלה קבעה בתשובתה לבג"ץ כי אין כל פגם חוקי בפעילות המערכת".