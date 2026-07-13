הקלטות שפורסמו הערב (שני) חושפות את העימות שהתנהל בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לח"כ דוד ביטן במהלך ישיבת ועדת החוקה של הליכוד, שעסקה בשינוי שיטת הפריימריז ובהגדלת מספר השריונים ליו"ר המפלגה.

במהלך הישיבה, כך לפי ההקלטות שפורסמו בערוץ i24, תקף ביטן את המהלך להעניק לנתניהו שמונה שריונים ברשימת הליכוד וטען כי יש להסתפק בשלושה בלבד.

"מה שאמר לי ראש הממשלה פורסם בתקשורת - שהוא ביקש ממני להתמודד על ראשות המפלגה", אמר ביטן. הוא הוסיף: "כל השיטה הזאת של להכפיש אנשים, זו בושה וחרפה. אם ראש הממשלה מחזיק אנשים שזה מה שהם עושים, אז זה לא בסדר".

בהמשך החריף העימות כאשר ביטן פנה ישירות לנתניהו ואמר: "בינתיים אני תמכתי בו כל השנים, גם כשהוא בא לאו"ם. תתבייש לך". נתניהו השיב: "אני מקשיב לכל אחד פה - כולל למי שלא מסכים איתי".

מוקדם יותר דווח כי במהלך הישיבה אמר נתניהו לביטן: "דוד, לך תיבחר, תהיה ראש ממשלה, תראה כמה מנדטים תביא. אבל אני ראש הממשלה. מספיק עם ההערות שלך".

העימות התרחש במהלך הדיון שבו אישרה ועדת החוקה של הליכוד להעניק לנתניהו שמונה שריונים ברשימת המפלגה לכנסת. לפי ההחלטה, שלושה שריונים ישובצו בעשירייה הראשונה, שלושה נוספים בעשירייה השנייה ואחד בעשירייה השלישית.

עוד אושרה הצעה המסמיכה את נתניהו לבצע שינויים במחוזות ובשריונים במקומות 29 עד 33 ברשימה, וכן נדחו הבחירות המקדימות במפלגה ל-17 באוגוסט.