השניות שלפני התקיפה מתוך שידור העירייה

אירוע אלימות חריג התרחש הערב (שני) במהלך ישיבת מועצת העיר יבנה, כאשר תושב שהתפרץ לאולם הדיונים והפריע לניהול הישיבה תקף, על פי הודעת העירייה, אחד מעובדי הציבור שנכחו במקום.

בעירייה מסרו כי לאחר שהתושב התבקש להפסיק להפריע ולעזוב את האולם, הוא נגח בראשו של עובד הציבור. העובד נפגע, נזקק לטיפול רפואי, ולאחר מספר דקות התאושש ושב להשתתף בישיבה.

האירוע עורר סערה בקרב חברי מועצת העיר והמשתתפים. בעירייה הדגישו כי מדובר ב"חציית קו אדום" והבהירו כי לא יקבלו כל גילוי של אלימות כלפי עובדי ציבור. התושב נלקח לחקירה והאירוע מטופל על ידי משטרת ישראל.

בעקבות האירוע הודיע ראש העיר כי בשלושת החודשים הקרובים לא תתאפשר כניסת קהל לישיבות מועצת העיר. הישיבות ימשיכו להיות משודרות לציבור באופן מקוון.

בנוסף הודיעה העירייה, בשיתוף ועד העובדים, כי מחר לא תתקיים קבלת קהל ולא יינתן מענה טלפוני בין השעות 08:00 ל-10:00, כאות מחאה על התקיפה.

ראש העיר, רועי גבאי, גינה את התקיפה ואמר: "הערב נחצה קו אדום שאסור לחברה מתוקנת להשלים עמו. עיריית יבנה תמיד הייתה ותמשיך להיות בית לשיח, לביקורת ולהבעת דעות, אך לעולם לא נקבל אלימות. האחריות שלנו כמנהיגי ציבור וכאזרחים היא לנהל מחלוקות בכבוד, באיפוק ובאחריות. אני קורא לכולם להימנע מהתלהמות, לנהוג באיפוק ולזכור שלמילים ולמעשים יש משמעות. לא נאפשר לאלימות להחליף את השיח הדמוקרטי".