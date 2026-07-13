230 עולים חדשים מצרפת נחתו היום (שני) בישראל בארבע טיסות של משרד העלייה והקליטה, במסגרת מבצע העלייה של קיץ 2026. את פניהם בנתב"ג קיבלו שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שר העלייה והקליטה אופיר סופר ועשרות חניכי תנועת בני עקיבא.

עם הגעת הטיסות עלה לכ-800 מספר העולים מצרפת שעלו לישראל מאז תחילת מבצע העלייה של הקיץ. במשרד העלייה והקליטה מעריכים כי במהלך חודשי הקיץ יגיעו לישראל אלפי עולים חדשים ממדינות שונות, ובהם משפחות רבות המבקשות להשתלב בארץ לקראת פתיחת שנת הלימודים.

מנתוני משרד העלייה והקליטה עולה כי מאז 7 באוקטובר עלו לישראל יותר מ-67 אלף עולים חדשים ממדינות שונות ברחבי העולם. צרפת ממשיכה להיות אחת ממדינות המקור המרכזיות לעלייה, כאשר מאז פרוץ המלחמה הגיעו ממנה יותר מ-6,500 עולים.

עוד עולה מהנתונים כי בשנת 2023 עלו לישראל 1,097 יהודים מצרפת, בשנת 2024 הוכפל מספרם ל-2,234, ובשנת 2025 הגיע מספר העולים ל-3,357 - עלייה של יותר מ-200% בתוך שנתיים.

גם בשנת 2026 נמשכת המגמה, עם כ-800 עולים מצרפת שעלו עד כה, לעומת כ-690 בתקופה המקבילה אשתקד.

סמוטריץ' אמר, "אנו מקבלים בברכה ובהתרגשות את אחינו היקרים העולים מצרפת. עם ישראל הולך ושב לארצו ומגשים במו ידיו את חזון אחרית הימים בכלכלה חזקה ומדינה משגשגת. משרד האוצר בראשותי מעמיד עבור העולים את כל הנדרש כדי להעניק להם סל קליטה מלא ונחיתה קלה".

סופר הוסיף, "אני מברך את אחינו יהודי צרפת שממשיכים לעלות לישראל. רצונם של יהודים להיות חלק מהסיפור הציוני, יחד עם התהליכים שהובלנו במשרד והתשתיות שבנינו לעידוד העלייה ממדינות המערב, מביאים עוד ועוד עולים לבחור בישראל כביתם. העולים מחזקים את הכלכלה, את מערכת הבריאות, את האקדמיה ואת מערכת הביטחון. אני קורא לאזרחי ישראל לקבל אותם בברכה, לסייע להם להשתלב בקהילה ולהיות שותפים לקליטתם המוצלחת".