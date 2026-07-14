במהלך מסיבת עיתונאים מיוחדת שקיים בבית הנבחרים, הודיע מושל דרום קרוליינה הנרי מקמאסטר על מינוי מחליפתו הזמנית של הסנאטור המנוח לינגזי גרהאם בגבעת הקפיטול - אחותו, דרלין גרהאם נורדון.

נורדון תיכנס לנעליו של אחיה ותכהן בחודשים שנותרו עד לסיום הקדנציה הנוכחית בחודש ינואר. מנהיג הרוב בסנאט, ג'ון ת'ון, אישר בהמשך כי טקס ההשבעה הרשמי שלה ייערך כבר ביום שלישי. בכך תהפוך נורדון לאישה הראשונה אי פעם שנשלחת לייצג את מדינת דרום קרוליינה בסנאט האמריקני.

"זהו כבוד גדול", הצהירה נורדון עם מינויה, "לינדזי תמיד היה שם בשבילי. עכשיו אהיה שם בשבילו".

הסנאטור המנוח, שמת בפתאומיות במוצאי שבת, מעולם לא נישא או הביא ילדים לעולם. לאורך השנים הפכה אחותו לדמות קבועה ומוכרת לצדו ברגעי המפתח של חייו הציבוריים, כשהיא נושאת דברים באירועים פוליטיים ונוטלת חלק בתשדירי הבחירות שלו.

הקשר העמוק בין השניים התעצב לאחר שהוריהם הלכו לעולמם בגיל צעיר, דבר שהוביל את גרהאם לקחת תחת חסותו את אחותו הקטנה ולהפוך לאפוטרופוס הרשמי שלה.

הקרבה ההדוקה נשמרה עד ימיו האחרונים, והיא אף ליוותה אותו השנה יחד עם צאצאיה בעת שהגיש את מועמדותו הרשמית לקדנציה חמישית בסנאט.

"לינדזי, אני מתגעגעת אליך יותר ממה שאני יכולה לתאר במילים", ספדה נורדון לאחיה, והוסיפה בהתייחסות לתפקיד החדש: "הייתי בטוחה שאני לא מסוגלת לעשות את זה, אבל אני הולכת לעשות את זה. אני מקבלת על עצמי את התפקיד".

המושל מקמאסטר שיתף כי פנה אליה בנושא מיד לאחר הטרגדיה, בשעות הבוקר המוקדמות של יום ראשון. "תהיתי מה תגידי ונפעמתי מהמהירות שבה ראית את החובה שעלייך למלא", אמר לה מקמאסטר. המושל הוסיף וחשף כי כאשר עדכן את הנשיא דונלד טראמפ בבחירה, הנשיא "חשב שזה רעיון נהדר" ופרסם הודעת תמיכה רשמית במינויה של נורדון.

נורדון, המתגוררת בלקסינגטון, מחזיקה בתואר שני בייעוץ שיקום ממכללת צ'רלסטון. בעברה המקצועי עבדה כאופטיקאית וכן שירתה במספר סוכנויות ממשלתיות בדרום קרוליינה, בהן משרד התעסוקה וכוח העבודה והוועדה המדינתית למען העיוורים.

במקביל למינויה הזמני, במדינה נערכים לקיום בחירות מיוחדות בחודש הבא שבהן ייבחר המועמד הרפובליקני שיתמודד בבחירות הכלליות על מושבו של גרהאם.