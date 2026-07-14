הפרשן לענייני ערבים של i24NEWS, צבי יחזקאלי, מודאג מכך שארה"ב אינה מפגינה עוצמה מול איראן ותוקפת אותה באופן מאוד מאופק, כלשונו.

"ארצות הברית בוחרת לא ללכת על מטרות שיוציאו מהאיראנים תגובה לא פרופורציונלית - וחבל", אומר יחזקאלי.

הוא מסביר את גישתו. "דווקא עכשיו, כאשר האיראנים חושבים כמובן ש'ידם עלה העליונה', אפשר להכות אותם בהנהגה, בכלי התקשורת, בצינורות שכן מכאיבים למשמרות המהפכה בעיקר בעניין השליטה והנראות של השליטה - שלא לדבר על סייבר - שאפשר לעשות באופן חשאי ומכאיבות מאוד".

לדבריו "טראמפ לא בוחר להכות חזק אלא להיכנס לסבבים. הנוסחה של הסבבים הללו היא שמי שחזק ויש לו גרעין, F-35 ואת כלי הנשק הכי חדשים, הוא בעצם מצטמצם למשוואות של החלש והחזק - שנאחז בחוזקתו - ומשתמש גם בכלים מוגבלים. איראן מאוד רוצה לגרור את ארצות הברית למשוואה הזו.

המתקפות הללו לא משפיעות וצריך לנצל את הזמן הזה למתקפות הרבה יותר קשות. אחת המסקנות שלנו, עם חמאס במשך שנות הטפטופים והסבבים, היתה שארגון הטרור יצאה רק מחוזק - בעיקר כלפי הזירה הפנימית. איראן מרגישה כך וחשוב שארה"ב לתת להם להבין שהם טועים", הוא מסכם.