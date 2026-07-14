חוק יסוד לימוד התורה קובע משפט אחד: "לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל".

משפט קצר זה מעורר סערה גדולה, גם בקרב חלקים בציונות הדתית הרואים בו מסלול עוקף להענקת פטור מגיוס לציבור החרדי. קריאה מדויקת של החוק והבנת ההקשר הפוליטי מציגות תמונה רחבה ומורכבת יותר, ואפרט זאת בניתוח רב שכבתי.

השכבה הראשונה היא השכבה החוקתית. חוקי היסוד נועדו להצטבר לפרקי החוקה העתידית של מדינת ישראל. חוקה של מדינת העם היהודי צריכה לבטא את הערכים שעיצבו את העם, שמרו על קיומו והעניקו לו זהות משותפת לאורך אלפי שנים. לימוד התורה עומד בלב הסיפור היהודי. מגילת העצמאות מזכירה את דמותו הרוחנית והדתית של העם ואת "ספר הספרים הנצחי" שהוריש לעולם. עיגון לימוד התורה בחוק יסוד מעניק ביטוי חוקתי למרכיב מרכזי בזהותה של המדינה היהודית.

ההכרה הזאת שייכת לכל לומדי התורה. החוק אינו מגדיר מוסד, מגזר, השקפה או היקף לימוד. תלמיד בישיבה חרדית, תלמידה במדרשה, חייל הפותח ספר לאחר פעילות מבצעית, אשת מקצוע המשתתפת בשיעור שבועי, איש מילואים הלומד בחברותא, עובד הקובע עיתים לתורה, משתתפי דף יומי, בני נוער, גמלאים וקהילות המקיימות בתי מדרש, כולם שותפים לערך שהחוק מעגן. התורה היא נחלת העם כולו. הפיכת החוק לעניין חרדי בלבד מצמצמת את משמעות לימוד התורה ומוותרת על מקומו בחיי מיליוני יהודים במדינת ישראל.

השכבה השנייה היא משפטית. הנוסח שאושר הוא הצהרתי. הוא אינו משנה את חוק שירות ביטחון, אינו מעניק פטור מגיוס, אינו מקנה תקציב ואינו יוצר זכאות להטבות. הסעיפים המעשיים שהופיעו בשלבים מוקדמים הוסרו, והקואליציה סיכמה במפורש על חוק בעל משמעות הצהרתית בלבד.

החוק עשוי לשמש שיקול פרשני בעתיד, כפי שכל ערך חוקתי משמש בפרשנות. הדרך מכאן לפטור גורף מגיוס ארוכה מאוד. אנשי הציונות הדתית מוכיחים בכל יום שחיי תורה, שירות צבאי, עבודה ואחריות לאומית מתקיימים יחד. אפשר לתמוך בחוק ולדרוש הסדרה אפקטיבית של הגיוס. צריך גם להעניק למשרתים תנאים עודפים בדיור, בלימודים, במיסוי ובשירות הציבורי. אלה מהלכים משלימים המבטאים את זהותה היהודית של המדינה ואת חובתה כלפי מגיניה.

השכבה השלישית היא פנים חרדית. המפלגות החרדיות נזקקו להישג ברור לאחר תקופה של משבר עמוק סביב הגיוס, תקציבי הישיבות והיחסים עם נתניהו. החוק מאפשר להן לומר לציבור שלהן כי לימוד התורה הוכר כערך יסוד ברמה החוקתית הגבוהה ביותר. זהו הישג סמלי רב משמעות, שקל להסבירו לציבור וקשה לבטלו בזירה הפוליטית.

השכבה הרביעית, והחשובה ביותר להבנת העיתוי, היא השכבה הפוליטית. הצהרת הרב דב לנדו במאי 2026 כי "המושג גוש לא קיים" זעזעה את הברית שעליה נשען שלטון הימין. זמן קצר לאחר מכן נפגש משה גפני עם גדי איזנקוט, פגישה שסימנה את האפשרות להקמת ציר פוליטי חדש. גם ההתבטאויות והגישושים במחנה האופוזיציה, לרבות של יאיר גולן, הוכיחו שהמפלגות החרדיות יכולות להפוך ללשון המאזניים בבחירות הקרובות ואף לעבור לצד מפלגות האופוזיציה.

הליכוד והציונות הדתית זיהו את הסכנה. אובדן המפלגות החרדיות עלול לפרק את הרוב האמוני והימני, ולאפשר הקמת ממשלה הנשענת על חיבור בין המרכז, השמאל והחרדים. חקיקת החוק נועדה להזכיר לציבור החרדי ולהנהגתו שהשותפות עם הימין מבוססת על שפה ערכית שרב בה המשותף. חוק יסוד לימוד התורה הפך בדרך זו לחוק של זהות ולחוק של ברית.

החוק מעגן את מקומה של התורה בחוקת המדינה ומחזק את הגוש האמוני והימני לקראת המערכה שתכריע את זהותה של הממשלה הבאה.

הכותב הוא יו"ר קרן קהילות