רבנים בכירים מוועדת ההתיישבות של פורום "תורת הארץ הטובה", ובראשם רב השומרון הרב אליקים לבנון, יצאו במחאה חריפה נגד מעצרו של המתיישב טל ינון דרדיק.

הרבנים דורשים משר הביטחון ישראל כ"ץ להתערב באופן דחוף ולהורות על שחרורו של דרדיק, אשר נעצר בטענה כי הפר צו מנהלי שהטיל עליו אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט, שלטענתם היה בלתי ישים.

במכתבם לשר כ"ץ, הביעו הרבנים תרעומת קשה על נסיבות המעצר וכתבו כי הם מוחים על החזקתו של דרדיק "ללא דין, ללא משפט צדק וללא ראייה, בשל 'הפרת' צו מנהלי בלתי אפשרי שהורה לו לשהות במעצר בית בבית חמותו".

הרבנים הדגישו את העיתוי המשפחתי הרגיש שבו בוצע המעצר, שבוע בלבד לאחר הולדת בנו של דרדיק, "כאשר אשתו עודנה מתאוששת מן הלידה ומטופלת לבדה בארבעת ילדיהם", והוסיפו כי בשל כך הוא "נאלץ לפתוח בשביתת רעב עד שיאפשרו לו לשוב לביתו ולמשפחתו".

במסמך מציגים הרבנים עמדה עקרונית ונוקבת נגד עצם הפעלתם של הכלים המנהליים כלפי אזרחים ישראלים. "צווים מנהליים מכל סוג נועדו למקרי קיצון מסוכנים העלולים להביא לפגיעה בביטחון ישראל. השימוש בהם פוגע בזכויות אזרח בסיסיות, ואין מקום להפנות אותם נגד יהודים".

את פנייתם הם חותמים בדרישה ישירה המופנית לשר הביטחון ישראל כ"ץ "להפסיק מיד את הפגיעה במתיישבים באמצעות צווים מנהליים, ולהורות בדחיפות על שחרורו של טל ינון לביתו".

על גילוי הדעת חתומים שורה של מנהיגים רוחניים בולטים ביהודה ושומרון: הרב אליקים לבנון (רב השומרון, ראש ישיבת אלון מורה ויו"ר ועדת ההתיישבות של רבני הארץ הטובה), הרב אריאל בראלי (רב היישוב בית אל), הרב אוהד קרקובר (רב היישוב כוכב השחר), הרב אברהם יצחק שוורץ (רב קריית ארבע-חברון), הרב יאיר פרנק (רב היישובים עמיחי ועמונה), והרב נעם ולדמן (ראש ישיבת קריית ארבע).