עיריית בני ברק מקדמת מהלך דרמטי במרחב הציבורי של העיר, במסגרתו תבוצע הפרדה פיזית ומלאה בין מדרכות של גברים למדרכות של נשים ברחובות עזרא ושלמה המלך.

על פי דיווחו של הכתב יואלי ברים בחדשות 13, העירייה פועלת ליישום הנחיה רשמית של רבני העיר, אשר קוראת להזהיר את התושבים - "גדולים כקטנים" - ולחנך אותם להקפדה יתרה על צעידה בנתיבים מופרדים.

הצורך בהפרדה המגדרית עלה נוכח העובדה כי רחובות אלו מהווים מוקד תנועה המוני והומים באדם מדי ערב, בשל ריכוז גבוה של אולמות שמחות וחתונות הפועלים בהם.

במסגרת התוכנית, עיריית בני ברק תבצע שינויים פיזיים מוחשיים במרחב הציבורי. אלו יכללו הצבת שילוט מכוון ויצירת חציצה פיזית בין שתי המדרכות ברחובות הללו, כדי להבטיח שגברים ונשים לא יצעדו יחד באותו נתיב.

גורמים בעירייה ציינו כי מדובר בתוכנית שהתגבשה כבר לפני מספר שנים, והדגישו כי אין מדובר בצעד נקודתי; לדבריהם, היד עוד נטויה והכוונה היא להרחיב את מודל ההפרדה לרחובות הומי אדם נוספים בעיר, בדומה להסדרים הקיימים בריכוזים חרדיים סגורים אחרים.

החלטה עירונית זו עומדת בסתירה ישירה לפסיקות קודמות של בית המשפט העליון.

כזכור, בעבר אסר בג"ץ באופן גורף על הצבת שילוט המורה על הפרדה מגדרית ברחובות ובשכונות, כפי שאירע בפרשה מתוקשרת בעיר בית שמש אשר עוררה בשעתה עימותים קשים מול פלגים קיצוניים.

עם זאת, בניגוד למקרי עבר שהובלו על ידי קבוצות שוליים, המהלך הנוכחי בבני ברק זוכה לגיבוי מלא ומגיע היישר מלב המיינסטרים החרדי וממוקדי הכוח הפוליטיים והרוחניים בעיר.

בתגובה לפניית חדשות 13, מסרו גורמים בעיריית בני ברק: "מכתב רבני העיר ברור מאוד ומדבר בעד עצמו. הציבור בעיר, אשר אמון על ציות לגדולי ישראל ונשמע לדבריהם, יקיים את בקשתם".