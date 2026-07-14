אמירה חריגה נרשמה אמש (שני) במליאת הכנסת, במהלך הדיון המקדים לקראת הקריאה השנייה והשלישית של הצעת חוק-יסוד: לימוד תורה.

חבר הכנסת סימון דוידסון (ביחד) עורר מהומה כאשר עצר את נאומו המתוכנן, פנה באופן ישיר ובלתי שגרתי לעבר קבוצת צעירים חרדים שישבה ביציע האורחים, ותקף בחריפות את אי-גיוסם של בני הישיבות לצה"ל.

"שמעתם על הדבר הזה שנקרא להתגייס? אתם מתגייסים? אני שואל, כן או לא? בזמן שאתם יושבים פה ומסתכלים עלינו כמו קופים בגן חיות, בגיל שלכם הולכים לעשות צבא, שמים נשק וקסדה ונלחמים".

בהמשך נאומו, השווה דוידסון בכאב בין הצעירים החרדים המבקרים במשכן לבין החיילים ואנשי המילואים הנושאים בנטל הלחימה. "כל יום אני רואה פה עשרות כאלו שבאים ליהנות מהכנסת, בזמן שהילדים שלי ושלו עושים צבא, נלחמים ומאבדים את החברים שלהם", אמר בזעם. "נמאס לי לראות אתכם פה כבר. מטיילים כמו בקרקס. לכו תעשו צבא".

חבר הכנסת הרחיב על המחיר הכבד מנשוא שמשלמים משרתי המילואים ובני משפחותיהם העורפיות, וציין את הפגיעה הקשה בעסקים ובחיי המשפחה בעקבות סבבי המילואים הארוכים. "אתם יודעים מה זה אמא ואבא שלא ישנים בלילה כשהילד שלהם בלבנון?", שאל את הנוכחים ביציע.

כדי להמחיש את גודל החרדה והלחץ הנפשי שבו שרויים ההורים, שיתף דוידסון במקרה אישי של חברו הקרוב, אלי אורגד, שבנו משרת בימים אלה בלבנון:

"אתמול דיברתי עם חבר שלי, אלי אורגד. הבן שלו בלבנון. התקשרו אליו בשתיים בלילה, וכנראה זו הייתה טעות. מרוב פחד הוא קיבל שיתוק בחצי פנים. הבן אדם משותק בחצי פנים מטעות בטלפון".

בדבריו תקף ח"כ דוידסון גם את המתווה המקודם של חוק הגיוס, והזהיר כי הוא צפוי להוביל להרחבה משמעותית של היקף אי-הגיוס בציבור החרדי. לדבריו, ברגע שהחוק יעבור ותוסר אימת המשטרה הצבאית, התופעה רק תלך ותתרחב: "יגידו 'מה, סבבה', עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. מה אכפת להם בכלל? מה אכפת להם שאנחנו 'עושים חיים' ובאותו גיל הילדים שלנו הולכים ומחרפים את נפשם?".

לאחר הנאום הסוער והטונים הצורמים, ביקש חבר הכנסת לסיים בנימה פייסנית ופנה פעם נוספת אל הצעירים החרדים ביציע, כשהוא מסביר כי דבריו נאמרו מתוך כאב עמוק:

"אני מצטער שצעקתי עליכם מדם ליבי. באמת, זה מעצבן אותי נורא. אני רק אומר לכם דבר אחד: אתם חייבים להיות חלק ממדינת ישראל, חלק מהנשיאה של האלונקה. תתגייסו לצבא - זה לא יעשה אתכם פחות דתיים, זה יעשה אתכם אזרחים יותר טובים למדינה, לאחים שלכם ולמשפחה שלכם".