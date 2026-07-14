הסערה סביב סוגיית הגיוס והסדרת מעמד בני הישיבות הגיעה אמש (שני) לשיא חדש במליאת הכנסת.

במהלך הדיון על הצעת "חוק-יסוד: לימוד תורה", נשא חבר הכנסת מאיר פרוש (יהדות התורה) נאום תקיף ויוצא דופן, שבו פנה באופן ישיר לעשרות אלפי האברכים ותלמידי הישיבות החרדיים, תוך שהוא תוקף בחריפות את חברי האופוזיציה המתכוונים להצביע נגד החוק.

בפתח דבריו ביקש ח"כ פרוש להקדיש את נאומו באופן אישי לבני הישיבות ולאברכי הכוללים. הוא תיאר בהרחבה את סדר יומם, המתחיל לדבריו בשש וחצי בבוקר ונמשך כמעט ברצף עד אחת עשרה בלילה, והתייחס למצבם הכלכלי המורכב של האברכים ומשפחותיהם החיים לדבריו "עמוק מתחת לקו העוני" מתוך מסירות ללימוד התורה.

בדבריו יצא פרוש להגנת הציבור החרדי וטען כי בשלוש השנים האחרונות הם נתונים למרמס והפכו לשק חבטות ציבורי.

"קמפיינים אכזריים של הסתה, שיסוי ושנאה הופנו כלפיכם, כאילו אתם הבעיה של המדינה ולא סוד הקיום שלה", אמר פרוש. "מנסים לשבור את רוחכם, רודפים ועוצרים אתכם ברחובות, גוזרים עליכם גזירות כלכליות והופכים אתכם ל'משתמטים'".

פרוש הבהיר כי לומדי התורה אינם זקוקים להכרה הרשמית של הכנסת כדי להמשיך באורח חייהם, שכן התורה שרדה אימפריות ומלכויות הרבה לפני הקמת המדינה.

עם זאת, הדגיש כי מדובר בצעד הצהרתי משמעותי: "קורה היום משהו חריג לתקופה - רוב חברי הכנסת מתייצבים ואומרים בקול צלול כי לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי".

חלקו המרכזי של העימות נרשם כאשר פנה ח"כ פרוש ישירות לחברי האופוזיציה שהודיעו כי יצביעו נגד הצעת החוק, והטיח בהם האשמות קשות. "תתביישו", קרא פרוש מעל הדוכן. "השנאה מעוורת את עיניכם. אתם מצביעים היום לא נגד הקואליציה, אתם מצביעים נגד התורה. בוז לכם".

כדי לבסס את טענותיו נגד חיוב בני הישיבות בגיוס, הציג חבר הכנסת ציטוט מתוך מסקנות "ועדת שקדי" - הוועדה המקצועית שהקים צה"ל לבחינת שילוב חרדים בצבא בעקבות אירועי ה-7 באוקטובר. פרוש הקריא מתוך הדוח את ההמלצה הדורשת "שמירה על ערכי הליבה של העולם החרדי" והגנה על לומדי תורה שתורתם אומנותם, הלומדים שלושה סדרים ביום.

"מה שהצבא מבין מתוך צורך קיומי ואמיתי - אתם מסרבים להבין מתוך פופוליזם זול", סיכם פרוש את נאומו הסוער, לקראת ההצבעה הגורלית על הצעת החוק במליאה.