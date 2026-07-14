ניסיון הונאה רחב היקף נגד בני זוג מבוגרים מהעיירה מונסי שבמדינת ניו יורק נבלם בסוף השבוע האחרון ברגע האחרון.

התערבות מהירה של מתנדבי ארגון הסיוע הקהילתי "חברים" במחוז רוקלנד מנעה העברה בנקאית של 51,000 דולר, שניות לפני שהכספים הועברו לחשבונם של הנוכלים.

האירוע החל ביום שישי, כאשר על מסך המחשב של בני הזוג הופיעה הודעה כוזבת על פריצת אבטחה. זמן קצר לאחר מכן, יצרו עמם קשר מתחזים שהציגו את עצמם כנציגי תמיכה טכנית של חברת מיקרוסופט.

הנוכלים טענו בפני בני הזוג כי המחשב שלהם שימש לביצוע פשעים חמורים, והזהירו אותם מפני מעצר מיידי של הרשויות הפדרליות אם לא ישתפו פעולה.

במשך מספר שעות הפעילו המתחזים לחץ כבד על בני הזוג, אסרו עליהם לנתק את שיחת הטלפון או להתייעץ עם גורם חיצוני, והנחו אותם להגיע לסניף הבנק שלהם.

תחת הלחץ, ביצעו הקשישים העברה בנקאית של 51,000 דולר לחשבון שסופק להם. גם לאחר ששבו לביתם, המשיכו הנוכלים לנסות ולהשיג גישה מרחוק לחשבונות פיננסיים נוספים באמצעות המחשב.

בשלב מסוים החלה האישה לחשוד כי מדובר בהונאה ופנתה לארגון "חברים". עם קבלת הדיווח, פתחו מתנדבי הארגון בפעולה כפולה: מתנדב אחד הגיע לבית בני הזוג וניתק את חיבור המחשב לרשת כדי לחסום את הגישה מרחוק, בעוד מתנדב שני מיהר לסניף הבנק של בני הזוג.

בתיאום עם הנהלת הסניף וצוות העובדים, הצליח המתנדב לעצור את הוראת התשלום בעודה נמצאת בשלבי עיבוד במערכת הבנקאית.

הכסף הוחזר במלואו לחשבונם של בני הזוג וחשבונותיהם אובטחו מחדש.