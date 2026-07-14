הזירה בעפולה דוברות כיבוי והצלה

הסכסוך בין ארגון הפשע מוסלי לבין משפחת ג'רושי. שני סניפים של רשת ג'פניקה הותקפו במהלך הלילה בהפרש של שעות ספורות.

בקבוק תבערה הושלך לעבר סניף הרשת בנתניה, ובהמשך הושלך רימון לעבר הסניף בעפולה. בשני האירועים לא היו נפגעים, אולם נגרם נזק לרכוש.

בנתניה פרצה שריפה בסניף שברחוב גיבורי ישראל לאחר שלפי החשד הושלך לעברו בקבוק תבערה. שוטרי תחנת נתניה, יחד עם צוותי כיבוי והצלה, הוזעקו למקום ופעלו להשתלט על האש ולאיסוף ממצאים מהזירה.

זמן קצר לאחר מכן התקבל דיווח על קול פיצוץ באזור התעשייה בעפולה. כוחות המשטרה שהגיעו למקום איתרו את סניף ג'פניקה בעיר, שלעברו הושלך רימון.

במוצאי השבת האחרונה נפתחה אש לעבר סניף ג'פניקה ברעננה.