משה סולומון: יכולתי לשתוק, שילמתי מחיר אישי צילום: ערוץ הכנסת

ח"כ משה סולומון (מפלגת הציונות הדתית) נשא אמש (שני) דברים במליאת הכנסת והתייחס למחיר ששילם בסיעת הציונות הדתית כשהתעקש לעמוד נגד חוק הגיוס וחוק יסוד לימוד תורה.

"יכולתי לשתוק ולהצביע בעד, אבל לא נבחרתי לכנסת כדי להיות חותמת גומי. על העמדה הזאת שילמתי מחיר פוליטי, מחיר אישי והודחתי מועדות הכנסת. שילמתי מחיר בגלל שפעלתי על פי מצפוני. לא התנגדתי לתורה אלא לנוסח ובסוף החוק תוקן", אמר סולומון.

הוא הוסיף "אני לא עומד כאן כדי לומר 'אמרתי לכם'. לצערי אף אחד לא בא ואמר 'טעינו והביקורת הייתה מוצדקת'. גם בתוך הסיעה שלי לא נשמעה אמירה כזאת. אני אומר את הדברים לא מתוך עלבון אישי. יש משמעות למערכת פוליטית לנהל מחלוקת עניינית ויש משמעות שלא כל מי שחושב אחרת הופך מיד לאויב".

סולומון סיפר בכאב "גם היום, כשהחוק השתנה, אני עדין מוחרם בועדות הכנסת. זהו מצב שאינו ראוי לא משום שהוא פוגע בי אלא משום שהוא משדר לח"כים מסר מסוכן - מי שמעז לחשוב באופן עצמאי - ישלם מחיר. מקווה שהכנסת תהיה מקום שמעודד מחשבה ולא כזה שמעניש עליה".