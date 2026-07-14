המרכז הרפואי שערי צדק דורג במקום הראשון בישראל בחמישה סוגי ניתוחים, כך עולה מדו"ח משרד הבריאות למדידת זמני ההמתנה לניתוחים אלקטיביים לשנת 2024, שבחן 28 בתי חולים כלליים ציבוריים. לפי הנתונים, זמני ההמתנה במרבית הניתוחים הללו הם הנמוכים ביותר בירושלים וטובים מהחציון הארצי.

בתחום הכירורגיה הכללית והאורולוגיה מוביל שערי צדק במספר ניתוחי תיקון בקע (1,488), כריתת כיס המרה (901) וכריתת הערמונית (544). גם זמני ההמתנה החציוניים לניתוחים אלה הם הטובים ביותר בירושלים ונמוכים מהחציון הארצי.

בתחום אף־אוזן־גרון דורג שערי צדק במקום הראשון בביצוע ניתוחי כפתורים עם 803 ניתוחים. גם בניתוח זה זמינות השירות היא הגבוהה ביותר בירושלים וזמן ההמתנה נמוך מהחציון הארצי.

ברפואת העיניים דורג שערי צדק במקום הראשון בביצוע ניתוחי קטרקט, עם 3,229 ניתוחים לעומת 2,444 בבית החולים המדורג במקום השני. בנוסף, בניתוחים לכריתת רחם ולכריתת שקדים דורג המרכז הרפואי במקום השני בארץ, ואילו בניתוחים לכריתת המעי הגס ובניתוחים בריאטריים הוא נמנה עם שלושת בתי החולים המבוקשים ביותר בישראל.

מנכ"ל המרכז הרפואי שערי צדק, פרופ' עופר מרין, אמר, "איכות הטיפול וזמינות השירותים בשערי צדק, אותן אנחנו פועלים לשפר כל העת, מוכיחות את עצמן - המטופלים מירושלים ומכל רחבי הארץ בוחרים בשערי צדק על מנת לקבל טיפול רפואי אלקטיבי. כל ניתוח, מורכב ופשוט, דחוף או אלקטיבי, דורש מקצועיות גבוהה אך לצד זאת, מחייב לנהוג ברגישות ובאנושיות בכל מטופל. השילוב החשוב הזה, שמאפיין כל כך את הצוותים שלנו, הוא זה שמציב פעם נוספת את שערי צדק בחזית הרפואה הציבורית בישראל".