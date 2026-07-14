כ-100 אזרחים ישראלים נכנסו הלילה (שלישי) לכפר כיפל חארס שבשומרון ללא תיאום עם כוחות הביטחון. מדובר בחסידי הרב אליעזר ברלנד שהגיעו למקום כדי לפקוד את קברי יהושע בן נון וכלב בן יפונה.

על פי הדיווחים, במהלך השהות בכפר התפתח עימות עם תושבים פלסטינים, שבמהלכו יודו אבנים לעבר הישראלים.

שניים מהנכנסים נפצעו באורח קל ופונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים שערי צדק ובמוקד טרם.

לפי הודעת המשטרה, סמוך לשעה 03:00 התקבל דיווח על כניסתם של כ-100 ישראלים לכפר ועל עימות שהתפתח במקום.

למקום הוזעקו כוחות צה"ל, לוחמי מג"ב איו"ש ושוטרי תחנת אריאל, אולם עם הגעתם המעורבים כבר עזבו את האזור.

בזירה אותרו כלי רכב פלסטיניים שניזוקו ואבנים שפוזרו במקום. בעקבות האירוע פתחה תחנת אריאל בחקירה מהירה, שבמהלכה אותרו מספר חשודים.

המשטרה הודיעה כי חמישה חשודים, תושבי ירושלים בני 16 עד 20, נעצרו סמוך למעבר חיזמה והועברו לחקירה בחשד למעורבות באירוע ולגרימת נזק במקום.