לוחמי מילואים השוהים במוצב "ציפורן" בגבול לבנון, סמוך למרגליות, מתמודדים עם תנאי מחיה קשים, כך דווח היום (שלישי) בגלי צה"ל על ידי הכתב הצבאי דורון קדוש.

לפי הדיווח, במוצב שוהים יותר מ-100 לוחמי מילואים, למרות שורה של ליקויים תברואתיים ותשתיתיים.

על פי העדויות והתיעודים, חדר האוכל במוצב נסגר על ידי חיל הרפואה לאחר שבתוכו אותר בשר שנרקב במשך חודשים והפיץ ריח חריף. בעקבות זאת הוסב חדר אחר במוצב לשמש כחדר אוכל חלופי.

עוד דווח כי במוצב התגלו מוקדי עובש על הקירות, קיימות בעיות ניקוז שגורמות להצטברות מים ושלוליות בתוך המבנים, ומשאית שעלתה באש בכניסה למוצב גרמה לנזקי שריפה גם בחלקים ממנו.

לפי העדויות, הלוחמים נאלצים לישון במבנים הסובלים מתשתיות לקויות, בעוד שהמטבח אינו עומד בתנאי התברואה הנדרשים.

אחד המפקדים במוצב אמר לגלי צה"ל, "זה מוצב שאינו כשיר לשהיית בני אדם, איך מביאים לפה לוחמי מילואים?"

לפי הדיווח, באוגדה 91, האחראית על המוצב, מודעים למצב ומנסים לקדם טיפול בליקויים, אולם התשתיות במקום מציבות אתגר משמעותי.

מצה"ל נמסר בתגובה כי "הפערים במוצב מוכרים ומטופלים. שיפור תנאי המוצבים נמצא בראש סדר העדיפויות של צה"ל, ובמוצב זה מבוצע ריכוז מאמץ ייעודי. עם זאת, כבר ביום חמישי טופלו חלק מהליקויים, וביום שישי האחרון המשיכו צוותי הבינוי בעבודות. בין היתר נוקה המטבח, נשאבו המים העומדים, ומתבצעות עבודות לאיתור ותיקון נזילת המים".