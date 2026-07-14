במאמר שפרסם ב"וול סטריט ג'ורנל" פתח מזכיר המדינה האמריקאי, מרקו רוביו, בקמפיין שנועד לפרק את בית הדין הפלילי הבינלאומי.

רוביו הציג במאמר תמונות של סוכני משמר הגבול האמריקאים ומנהיגים נבחרים מרחבי העולם, שנגררים אל בית הדין הפלילי הבינלאומי ונשפטים על ידי שופטים מרחבי העולם.

לאחר מכן פרסם רוביו גם סרטון ברשת X בו הצהיר כי הוא מתכוון לפעול לפירוק בית הדין הפלילי הבינלאומי, והסביר מה עומד מאחורי ההחלטה.

"אם נעמוד בחיבוק ידיים, כולם יהיו נתונים לחסדי שופטים זרים, אלפי קילומטרים משם, כאשר הם עומדים בפני הסיכון המתמיד של העמדה לדין ואף מאסר בגין מה שנקרא 'פשע' של הגנה על ארצם", כתב רוביו.

הוא גם פירט מה בכוונתו לעשות על מנת לפעול לפירוק בית הדין הפלילי הבינלאומי. בין היתר, מתכוון מזכיר המדינה האמריקאי להפעיל לחץ על מדינות אחרות לפרוש מבית הדין הפלילי הבינלאומי, ואלו שיבחרו לא לעשות זאת - עלולות לעמוד בפני סנקציות כלכליות, איסורי נסיעה, ביטול אשרות כניסה לארה"ב, ועוד.

"מדינות שיסרבו לדחות את סמכותו השקרית של בית הדין, תוך הסתמכות על סיוע אמריקאי, צפויות להיות תחת פיקוח מוגבר", אמר גורם רשמי במחלקת המדינה.

בית הדין הבינלאומי, הממוקם בהאג, הוא בעל סמכות לשפוט מדינות שהצטרפו ל"אמנת רומא" משנת 2002, שהקימה את בית הדין.

היוזמה של רוביו זוכה, כצפוי, לביקורת חריפה מצד ארגוני זכויות אדם. קנת רות', שעמד בעבר בראש ארגון Human Rights Watch, אמר כי "טראמפ רוצה להיות מסוגל לבצע פשעי מלחמה בשטחן של מדינות שקיבלו את סמכות השיפוט של בית הדין. על זה מדובר".