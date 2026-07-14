בכולל הדיינות בישיבת בית אל נערך אתמול כנס מיוחד תחת הכותרת "ציון במשפט תיפדה" - לציון השבת הסמכות לבתי הדין הרבניים לדון בדיני ממונות בהסכמה, ולחיזוק משפט התורה במדינת ישראל.

הרב זלמן ברוך מלמד, ראש ישיבת בית אל, דיבר על חשיבות התאמת התקנות שהיו נהוגות בימי קדם למציאות העכשווית מתוך ראייה הלכתית.

"שלוש פעמים ביום אנחנו מתפללים "השיבה שופטינו כבראשונה" - כלומר שהקב"ה ישיב את שופטינו - אז הוא ימלוך עלינו. מלכות ה' מופיעה על ידי שופטי משפט התורה", פתח הרב מלמד.

הוא הדגיש כי "יש אתגר לא פשוט לדיינים - לראות איך מצד אחד הם לא משנים מתקנות חכמים ומצד שני הם דנים על פי המציאות של היום. דוגמה לכך היא סוגיית המזונות בהם מחייבים רק את האיש - למרות שלפעמים האישה מתפרנסת הרבה יותר טוב ממנו. חכמים הרי לא אסרו לחייב את האישה במזונות. ייתכן שהרבנות הראשית צריכה לתקן תקנות נוספות כדי להשלים את החסר".

הרב מלמד הוסיף "צריך לבחון את הדברים שתמיד דין התורה יהיה גם לפי השכל. גם בדיני ממונות הרבה תקנות היו נכונות לתקופות בעבר אבל היום המציאות השתנתה. אחת השאלות המהותיות בנושא הזה היא מה שנקרא 'גניבה יצירתית'. אם אדם גנב רעיון - על פי ההלכה הפשוטה קשה לחייב אותו - ואז דנים לעומק מה לעשות. אבל השכל הישר - פשוט לו שצריך לחייב. מי שגנב חיבור תורני והדפיס אותו בשמו - לא נחייב אותו? אלה דברים שצריכים להילקח בחשבון".