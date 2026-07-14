נהג ללא רישיון ברח - ונתפס במרדף דוברות המשטרה

צעיר בן 21 מדבוריה נעצר לאחר שניסה להימלט משוטרי המחוז הצפוני, לאחר שעל פי החשד נהג בקטנוע ללא רישיון נהיגה ובזמן שהוא פסול לנהיגה על ידי בית המשפט.

האירוע התרחש בשבוע שעבר במהלך פעילות אכיפה של שוטרי תחנת דבוריה ואופנועני יחידת היס"מ של המחוז הצפוני בכפר.

לפי המשטרה, נהג הקטנוע הבחין בלוחמים מבצעים בדיקות לכלי רכב, נכנס לחצר בית סמוך, נטש את הקטנוע והחל להימלט בריצה.

שוטר שזיהה את בריחתו פתח במרדף רגלי אחר החשוד והצליח לעצור אותו בתוך חצר בית סמוכה. בבדיקת פרטיו התברר כי מעולם לא הוציא רישיון נהיגה לאופנוע וכי הוא פסול לנהיגה על פי החלטת בית המשפט.

במשטרה מסרו כי החשוד עוכב לחקירה, ובסיומה זומן לבית המשפט במסגרת הליך שיפוטי מהיר. בנוסף, קצין משטרה הורה על השבתת הקטנוע שבו נהג למשך 30 ימים.

במשטרה ציינו כי הם ממשיכים לפעול להגברת האכיפה בכבישים ולמיגור עבירות תנועה המסכנות את משתמשי הדרך, תוך שימוש בכלל האמצעים העומדים לרשותם להגברת הביטחון וההרתעה.