בכולל הדיינות בישיבת בית אל נערך אתמול כנס מיוחד תחת הכותרת "ציון במשפט תיפדה" - לציון השבת הסמכות לבתי הדין הרבניים לדון בדיני ממונות בהסכמה, ולחיזוק משפט התורה במדינת ישראל.

ח"כ שמחה רוטמן, יו"ר ועדת החוקה, דיבר בכנס על הצביעות שגילה במהלך תיקון חוק בתי הדין שבוצע באחרונה.

"בבית דין יש הליך שבו שני צדדים מתדיינים. כל צד אומר את דעתו והדיין צריך להכריע אם האחד צודק או השני. חז"ל מלמדים אותנו 'אל תעש עצמך כעורכי הדיינים' - משמע אל תטען טענות לא נכונות כדי שתוכל לזכות בדין", פתח רוטמן.

הוא ציין כי דווקא בנושא בתי הדין גילה שאין טענות אמיתיות מאחורי דעת המתנגדים. "המערכה שאנחנו מנהלים במדינת ישראל ובעם ישראל היא על תפיסות. כשמישהו מציג את התפיסה שלו על השולחן גם אם יש לי מחלוקת קשה עליו - אני מכבד את זה. אני חושב שנכון שננהל את חיינו על פי התורה והדין שיחול בה יהיה דין תורה ובציבור יש חוסר הבנה גדול לגבי דיני התורה. מצד שני יש אנשים שיאמרו שהם רוצים שמדינת ישראל תהיה מושתתת על מערכת ערכים אחרת. אני חושב שסביב החוק הזה של השבת המשפט, התגלה שזה לא מאבק בין שתי תפיסות, בין תפיסת התורה לתפיסה ששמה במרכז את האדם. סביב הנושא השבת בתי הדין גיליתי את עומק השקר שעומד מול נושא דין התורה".

את הדוגמה הביא מעמדתה של השופטת בדימוס איילה פרוקצ'יה בהקשר לבתי דין הרבניים. "פסק הדין שלה שחיכה 20 שנים שנבטל אותו בכנסת גרס שאין בעיה לדון בבתי דין - רק שאין להם סמכות בחוק. צריך לתקן את זה והכל יהיה בסדר. ברגע שהחלו מאמצי החקיקה לתקן את אותו פסק דין, השיח בכנסת ובציבור הלך למקומות אחרים. אם כל הבעיה היא סמכות - אז מה הבעיה? במהלך העבודה על החוק גיליתי שלשקר הזה לא היה בסיס ואחרי כן גילינו שכולם מבינים שאין לו בסיס.

אחרי שהחוק עבר כתבה נגדו מאמר השופטת פרוק'ציה. היא הרי היתה אמורה לברך על כך שיש סמכות שכן זה התנאי שדרשה. מסתבר שכל הטענה על חוסר סמכות בחוק היתה תירוץ ולא אמת. האמת היא שכל מה שעניין את השופטת פרוקצ'יה היה לפגוע בבתי הדין הרבניים", סיכם.